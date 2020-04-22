Москва, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. С момента запуска программы господдержки в Сбербанке уже более 700 клиентов подали заявки на ипотеку онлайн и ожидают одобрения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей – в других регионах России.

Первоначальный взнос по кредиту – от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования – до 20 лет.

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«В сложившейся ситуации важно не только быстро внедрять государственные программы поддержки ипотечного кредитования и строительства, но и делать это максимально удобным и безопасным способом, особенно в условиях самоизоляции. С 21 апреля 2020 года Сбербанк и ДомКлик первыми в дистанционном формате начали принимать заявки на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых. Мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру в новостройке по сниженной ставке без поездок в банк. Наши сотрудники с соблюдением всех мер безопасности для здоровья сами приедут домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания документов. Оформить ипотеку по новой программе можно даже не выходя из дома – это легко сделать на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении. Уже более 700 клиентов по всей России решили воспользоваться этой возможностью и подали заявки в режиме онлайн».

Полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет не выходя из дома приобрести квартиры в новостройках даже в условиях всеобщей самоизоляции.

Сотрудники банка с соблюдением всех мер безопасности для здоровья приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации, отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде и безналичного расчета за недвижимость.

Оформить ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.