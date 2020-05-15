Сбербанк направил в Тулун первые модули для строительства городской больницы

Тулун, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк отправил в Тулун первые модули для возведения инфекционного отделения городской больницы. В ближайшее время начнется их монтаж и установка медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

– Банк оперативно отреагировал на ситуацию с наводнением, разработав комплексную программу помощи пострадавшим. Один из ключевых элементов этой программы – строительство больницы, в которой остро нуждается город. Вскоре мы общими силами построим в Тулуне современное медицинское учреждение, оснащенное по последнему слову техники. Финансирование строительства инфекционного отделения больницы – это наш вклад в сохранение здоровья и спасение жизней жителей Тулуна. Мы приложим все усилия, чтобы как можно раньше завершить работы и ввести больницу в эксплуатацию, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Решение о строительстве в пострадавшем от наводнения городе высокотехнологичной больницы было принято в сентябре 2019 года. Возведение и оснащение инфекционного отделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» предусматривает 28 коек и осуществляется на средства Сбербанка.

Отделение будет собрано по модульной технологии, которая широко применяется по всему миру, она позволяет значительно сокращать сроки строительства и обеспечивать высокие стандарты качества при возведении важного социального объекта. Модули изготовлены в Твери и соответствуют эксплуатационным нормам и требованиям к лечебно-профилактическим учреждениям. Уникальная технология позволяет организовать «чистые зоны» с повышенным или пониженным атмосферным давлением, снабжением медицинскими газами, энергоснабжением и поддержанием в нормативных пределах заданных параметров температуры, влажности, чистоты воздуха и освещенности. После окончания монтажа здание будет полностью готово к использованию.