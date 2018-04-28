Сбербанк организовал в Листвянке конференцию для участников рынка недвижимости

Иркутский район, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк организовал конференцию для застройщиков и риэлторов. Она проходит в поселке Листвянка Иркутского района 27-28 апреля. В мероприятии принимают участие почти 150 представителей компаний из Приангарья, а также Бурятии, Забайкалья и Якутии. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, представители профессионального сообщества собрались вместе, чтобы обсудить основные тенденции развития рынка недвижимости, современные продукты и технологические инновации, которые значительно повышают сервис обслуживания клиентов, экономят их время и ресурсы. В первый день конференции спикеры Сбербанка поделились с коллегами ближайшими планами по развитию услуг на рынке недвижимости и в сфере ипотечного кредитования, рассказали о расширении функциональных возможностей уже внедренных сервисов для покупателей жилья, презентовали новинки, представляющие интерес для компаний, работающих на рынке. Обсудили новую модель обслуживания с появлением различных дистанционных услуг, а также перспективы сотрудничества строителей, агентств недвижимости, которые стали возможны с появлением специализированного портала Сбербанка для покупателей жилья ДомКлик. Оценили результаты внедрения системы электронной регистрации сделок, в том числе презентовали запущенный в апреле сервис регистрации сделок покупки жилья без привлечения кредитных средств в срок от одного часа до одного дня. В свою очередь представители агентств недвижимости «Астера» (Чита), «Байкальская Гавань» (Улан-Удэ), «Сentury 21 Недвижимость мира» (Иркутск), компаний-застройщиков АО «ФСК «Новый город» и ООО «ГрандСтрой» (Иркутск) поделились своим опытом, лучшими бизнес-практиками, а также проектами сотрудничества с банками и другими участниками рынка недвижимости. Также в период конференции участники смогли обсудить отдельные темы за круглым столом. Представители строительных компаний обсудили тонкости работы в современных условиях, отдельные секции организовали для специалистов, интересующихся аспектами бизнес-психологии при работе с клиентами. Отдельной темой конференции стала работа с кадрами. Специалисты службы HR Сбербанка поделились наработками в сфере развития и обучения сотрудников. Также во второй день конференции для участников был организован тренинг Аркадия Литвинова из Хабаровска на тему «Управление кадрами». – Сбербанк создает экосистему продуктов на рынке недвижимости. Мы уже предлагаем целый комплекс современных и технологичных услуг для потенциальных покупателей жилья. При этом банк, конечно же, намерен продолжать и расширять сотрудничество и с другими лидерами рынка. Мы готовы объединить наши ресурсы, чтобы иметь возможность предложить нашим общим клиентам высокий сервис обслуживания с учетом их желаний и потребностей. И на этой конференции мы нашли такие точки развития нашего партнерства и с застройщиками, и с риелторами, – отмечает заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина. СПРАВКА: ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, республики Бурятии, республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru . ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков бурятия

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