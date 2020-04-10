Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик»

Москва, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сбербанк сообщает об увеличении количества онлайн-заявок на получение ипотечных кредитов через сервис «ДомКлик», входящий в экосистему Сбербанка. В период пандемии коронавирусной инфекции половина всех заявок клиентов Сбербанка на получение ипотечного кредита подается через сервис «ДомКлик», за последние дни этот показатель вырос по всей стране на 20 п.п., при этом в Московском регионе уже 69% клиентов подают заявки на ипотеку дистанционно. При этом электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка активно используются не только для проведения ипотечных сделок, но и в сделках без использования заемных средств, количество которых только за последнюю неделю увеличилось вдвое. На каждые 10 ипотечных сделок в офисе Сбербанка сейчас приходится две сделки с недвижимостью без ипотеки с электронной регистрацией. В марте 2020 года использование сервиса электронной регистрации выросло с 47% до 82%, а доля сделок, в которых используется сервис безопасных расчетов, в безналичном виде составила 97%. При этом уже в первую неделю апреля все сделки были проведены с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов. Сервисы Электронной регистрации и Безопасных расчетов позволяют провести сделку в офисе Сбербанка за 1 визит, без необходимости посещения офисов МФЦ. На сделке покупателям и продавца выпускаются Усиленные Квалифицированные Электронные Подписи (УКЭП) через сертифицированный ФСБ удостоверяющий центр, ими подписывается кредитная документация и договоры купли продажи или долевого участия и отправляются на регистрацию в Росреестр, кредитные средства блокируются на специальном счете и перечисляются продавцу автоматически после регистрации права собственности. – Механизм дистанционного подбора и приобретения недвижимости у сервиса «ДомКлик» был в деталях отработан еще до начала пандемии коронавируса и сейчас функционирует без сбоев, обеспечивая клиентам доступ к полному циклу оформления сделки и регистрации недвижимости. Любые консультации со специалистами банка, юристами, оценщиками и риелторами доступны онлайн. Все это способствует соблюдению режима самоизоляции, однако позволяет без помех совершать даже такие крупные и важные сделки, как приобретение недвижимости. При этом мы продолжаем активное развитие сервиса, дополняя его необходимыми опциями и функционалом, – рассказала заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. Одним из последних нововведений стала отмена справки 2-НДФЛ и справки из ПФР для клиентов, которые не получают заработную плату на карту Сбербанка — в первые недели работы этой возможностью воспользовалось 16% клиентов. На сайте клиентам доступна одна из самых крупных баз объектов недвижимости — как новостроек, так и вторичного рынка. Подобрать подходящий вариант можно онлайн, а при покупке в ипотеку — отправить заявку на одобрение в банк прямо с сайта. Организацией сделки занимается менеджер, обсуждение деталей со всеми участниками и подготовка договора купли-продажи проходят дистанционно — в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. Посетить отделения Сбербанка для приобретения недвижимости нужно будет всего один раз, чтобы подписать документы. Как только участники подписали ипотечный договор, наступает этап регистрации и расчетов. Покупателю доступна электронная регистрация права собственности: не нужно посещать МФЦ и Росреестр — отправкой документов на регистрацию занимается менеджер банка. Зарегистрированные документы все участники сделки получают в личном кабинете и на электронную почту. После регистрации сделки происходит расчет с продавцом недвижимости. При использовании безналичного «Сервиса безопасных расчетов» покупатель переводит средства на специальный счет, продавец получает их на свой счет автоматически после подтверждения Росреестра о регистрации сделки. Визит в банк и закладка наличных в ячейку не требуются. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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