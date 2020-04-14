Сбербанк предложил застройщикам новый удаленный сервис в СББОЛ для работы в текущей ситуации

Москва, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк на базе Сбербанк Бизнес Онлайн запустил в промышленную эксплуатацию сервис «Личный кабинет застройщика», с помощью которого можно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, отследить этапы ее прохождения и направить все необходимые для получения кредита документы. Подать заявку могут как клиенты банка, так и юридические лица, которые только планируют начать сотрудничество со Сбербанком, сообщает пресс-служба банка. Тем компаниям, которые не являются клиентами банка, нужно оставить заявку на сайте Сбербанка в разделе «Корпоративные клиенты – кредитование онлайн». После заполнения идентификационных данных компании будет предоставлен доступ в ограниченную версию Сбербанк Бизнес Онлайн с возможностью подачи заявки на кредитование. – В первые недели запуска сервиса в промышленную эксплуатацию мы получили через него около 15% заявок от застройщиков. Мы ожидаем дальнейшего роста использования этого продукта, так как в текущей обстановке он становится еще более актуальным и позволит обеспечить работу компаний без ущерба для операционной деятельности компаний и реализации их инвестиционных программ, – говорит вице-президент – директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов. Всего за первый квартал 2020 года мы одобрили более 110 заявок проектного финансирования с эскроу на сумму более чем 150 млрд руб. С начала года кредитный портфель по направлению «Девелопмент жилья» вырос на 12% и приблизился к цифре полтриллиона рублей, в основном за счет проектов с эскроу. А в целом доля проектного финансирования с эскроу в портфеле составляет уже около 50%». После подачи заявки в личном кабинете у застройщиков есть возможность следить за тем, на каком этапе она находится, в статус-трекере, включающем несколько стадий: 1.Банк проводит предварительный анализ проекта, формирует и обсуждает с заемщиком предварительные условия. 2.Заемщик собирает полный пакет документов для рассмотрения заявки. 3.Проводится детальный анализ сделки на основе предоставленных документов. 4.Банк принимает решение о возможности кредитования. 5.Осуществляется подготовка кредитно-обеспечительной документации. Благодаря новому сервису действующие клиенты банка могут не посещать офис банка до момента подписания кредитной документации. Если юрлицо пока не является клиентом банка, то для осуществления электронного оборота по заявке ему следует прийти в офис и присоединиться к условиям дистанционного банковского обслуживания и далее продолжать все взаимодействие с банком в рамках рассмотрения сделки проектного финансирования онлайн. Важным моментом является то, что при загрузке клиентом документов, можно оперативно получить обратную связь. В случае, если банк по каким-то причинам отклонил документ, клиент увидит причину и исправит ошибку, если это возможно (например, если были отсканированы не все страницы). Часть документов уже может храниться в банке и их предоставление не потребуется. Именно поэтому перечень документов формируется индивидуально под каждый конкретный проект после подачи заявки и получения банком информации о юрлице. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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