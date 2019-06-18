Сбербанк приглашает иркутян 19 июня на «Ипотечную среду»

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка проведет 19 июня в Иркутске ярмарку недвижимости с обзором всех актуальных новостей по ипотечному кредитованию. Как сообщает пресс-служба банка, в Иркутске в настоящее время возводится 40 ЖК, спрос на приобретение квартир в новостройках и вторичном жилье традиционно высок. Дополнительную активность на рынке недвижимости эксперты ожидают в ближайшее время в связи с новыми предложениями Сбербанка по ипотеке и дополнительным инструментам, позволяющим получить скидки при покупке жилья. – В зависимости от того, с какой потребностью к нам приходят клиенты, банк подбирает для них оптимальный вариант кредитования. Наша задача – дать клиентам минимальную процентную ставку. Сейчас на самом деле произошло существенное снижение – средняя ставка ипотеки Сбербанка находится в районе 10%. Если к ней добавить еще те сервисы, которые имеются у Сбербанка, то это будет являться большим преимуществом для клиентов. Тем более, что с нашим банком они сэкономят не только деньги, но и время. Ведь оформить ипотеку теперь возможно и дистанционно», – сообщил начальник отдела по работе с партнерами жилищного кредитования Кирилл Диковенко. В «Ипотечной среде» примут участие компании-застройщики Иркутска и Шелехова, они проведут презентации строящихся объектов, расскажут о текущих предложениях для будущих новоселов. Посетители ярмарки смогут на месте оформить заявку на ипотеку по сниженной процентной ставке, стать участниками VR-тура по новостройкам и увидеть строящиеся объекты в формате полной готовности, с деталями планировки и панорамным видом придомовой территории. КООРДИНАТЫ: Ярмарка недвижимости состоится в центральном офисе Байкальского банка Сбербанка с 16.30 до 20.00 по адресу: Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10. Вход свободный. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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