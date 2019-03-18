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Недвижимость
19.03.2019

Сбербанк приглашает жителей Усть-Илимска на ярмарку недвижимости

Усть-Илимск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Для жителей Усть-Илимска 22 марта Сбербанк организует ярмарку недвижимости. Это мероприятие будет полезным для тех, кто планирует приобрести новое жилье в новостройках или на вторичном рынке, сообщает пресс-служба банка.

Посетителям расскажут о жилых объектах от застройщиков и агентств недвижимости города, а также квартирах, продающихся в других населенных пунктах страны. В период ярмарки каждый клиент сможет получить консультацию по действующим программам кредитования Сбербанка, сделать расчет ежемесячного платежа по ипотеке, а также при наличии документов оформить заявку на ипотечный кредит под выбранный объект недвижимости.

– Такие ярмарки пользуются популярностью, поскольку позволяют на одной площадке ознакомиться с большим количеством предложений по недвижимости, а также сразу подать заявку на кредит. Мероприятие сложно представить без участия наших партнеров – застройщиков и агентств недвижимости, которые всегда готовы предложить нашим клиентам специальные условия покупки квартир, – отмечает начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Братского отделения Сбербанка Елена Литвин.

КООРДИНАТЫ:

  • Ярмарка недвижимости пройдет с 10:00 до 19:00 в офисе Сбербанка по адресу: Усть-Илимск, проспект Мира, 70.

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