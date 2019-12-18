Сбербанк профинансирует строительство инфекционного отделения больницы в Тулуне через благотворительный фонд

Тулун, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с председателем Байкальского банка ПАО Сбербанк Александром Абрамкиным. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия региональной власти и Сбербанка по реализации мер помощи территориям, пострадавшим летом 2019 года от наводнения. Как сообщает пресс-служба банка, стороны договорились о сотрудничестве по возведению инфекционного отделения больницы в Тулуне. Напомним, решение по финансированию строительства объекта было озвучено председателем правления Сбербанка Германом Грефом во время его визита в Тулун в сентябре 2019 года. На текущем этапе принято решение о том, что финансирование строительства объекта здравоохранения банк будет проводить через благотворительный фонд «Фонд памяти поколений». Идет организационная работа по определению и регистрации площадки строительства, решаются вопросы по оснащению будущей больницы медицинским оборудованием. По предложению Игоря Кобзева представители Байкальского банка Сбербанка введены в состав рабочей группы при правительстве Иркутской области и на регулярной основе будут участвовать в процессе разработки и реализации мер поддержки населения, проживающего в зоне ЧС. Врио губернатора подчеркнул особое значение реструктуризации кредитов гражданам и представителям малого бизнеса, которую Сбербанк проводит с июля 2019 года и предложил Александру Абрамкину рассмотреть вопрос о продлении этой помощи до 2023 года. – Мы поддерживаем социальную инициативу региональной власти, направленную на скорейшее восстановление территорий, пострадавших в ЧС. Со своей стороны Сбербанк предлагает разработать специальный мастер-план по развитию данных муниципалитетов с учетом их географических, территориальных и человеческих ресурсов, – сообщил на встрече Александр Абрамкин. СПРАВКА: В период режима ЧС, объявленного на территории Иркутской области в зонах подтопления летом 2019 года, Сбербанком для жителей пострадавших территорий была оказана материальная помощь в размере 20 млн рублей.

Организован отдых для 224 детей из зон подтопления в оздоровительных центрах на Черноморском побережье.

Проведена реструктуризация кредитов для 1174 человек (на сумму 405 млн рублей).

Зачислена и организована выплата компенсации 40 млн 983 тысячам граждан, пострадавшим от наводнения, на сумму 12,183 млрд рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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