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17.05.2018

Сдачу школы № 19 в Иркутске перенесли на июль

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Строительство иркутской школы № 19 ведется с опережением графика.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, об этом мэру города Дмитрию Бердникову доложил руководитель генеральной подрядной организации Евгений Савченко. Срок сдачи объекта был перенесен на июль 2018 года. Для того, чтобы завершить работы к указанному сроку, количество рабочих и специалистов было увеличено почти в два раза. Ежедневно на строительной площадке в две смены трудится около 450 человек.

Глава города отметил, что сейчас важно выдержать качество и заданный темп работ. Сейчас в школе № 19 завершаются работы по облицовке фасада, кладке стен и перегородок внутри здания, ведется устройство внутренних инженерных коммуникаций водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции. Рабочие приступили к установке дверей и отделочным работам.

Также, в ходе выездного совещания по социальным объектам, мэр города побывал в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе на бульваре Рябикова. Там подрядная организация приступила к заливке чаши бассейна. Ведутся работы по внутренним инженерным коммуникациям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции, а также по монтажу окон и штукатурке стен первого-третьего этажей здания, подготовка к монтажу кровли. Окончание работ намечено на конец 2018 года.

– Все эти объекты одинаково важны для города. Их строительство должно вестись на высоком уровне, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Подрядчикам необходимо очень ответственно относиться к своей работе. И задача городских властей – контролировать их с особой тщательностью.

СПРАВКА:

  • Из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года по решению мэра Иркутска в целях безопасности детей здание школы №19 (ул. Лермонтова, 279) было закрыто. В ноябре 2016 года его демонтировали, а в августе 2017 года приступили к возведению нового. По распоряжению мэра города школа модульного типа в Академгородке дополнена специальными помещениями планетария. Образовательное учреждение имеет четыре учебных корпуса, спортивный блок, административное здание.
  • Здание ФОКа предназначено для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с единовременным пребыванием около двухсот человек. На первом этаже будет размещен универсальный спортивный зал, зал для настольного тенниса, бассейн длиной 25 м на шесть дорожек по 2,5 м с возможностью устройства восьми дорожек, раздевалки с душевыми и санузлами, а также с индивидуальными кабинами для посетителей с ограниченными возможностями. На втором этаже предусмотрено обустройство трибун, залов хореографии и единоборств, раздевалок со всем необходимым, зоны отдыха с зимним садом. Также на территории ФОКа запланировано обустройство автостоянок, проведение благоустройства и озеленения, установка малых архитектурных форм.

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