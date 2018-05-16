|Недвижимость
|17.05.2018
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Сдачу школы № 19 в Иркутске перенесли на июль
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Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Строительство иркутской школы № 19 ведется с опережением графика.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, об этом мэру города Дмитрию Бердникову доложил руководитель генеральной подрядной организации Евгений Савченко. Срок сдачи объекта был перенесен на июль 2018 года. Для того, чтобы завершить работы к указанному сроку, количество рабочих и специалистов было увеличено почти в два раза. Ежедневно на строительной площадке в две смены трудится около 450 человек.
Глава города отметил, что сейчас важно выдержать качество и заданный темп работ. Сейчас в школе № 19 завершаются работы по облицовке фасада, кладке стен и перегородок внутри здания, ведется устройство внутренних инженерных коммуникаций водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции. Рабочие приступили к установке дверей и отделочным работам.
Также, в ходе выездного совещания по социальным объектам, мэр города побывал в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе на бульваре Рябикова. Там подрядная организация приступила к заливке чаши бассейна. Ведутся работы по внутренним инженерным коммуникациям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции, а также по монтажу окон и штукатурке стен первого-третьего этажей здания, подготовка к монтажу кровли. Окончание работ намечено на конец 2018 года.
– Все эти объекты одинаково важны для города. Их строительство должно вестись на высоком уровне, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Подрядчикам необходимо очень ответственно относиться к своей работе. И задача городских властей – контролировать их с особой тщательностью.
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