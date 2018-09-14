Семья иркутян осталась без квартиры из-за долгов по ипотеке

Иркутск, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске семью из-за долга по кредиту оставили без квартиры. Жильё стоимостью 3,6 млн рублей было в залоге, теперь его продадут на торгах. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда.

В суд на супругов подал банк ВТБ. В 2012 году пара взяла ипотечный кредит в этом банке на 2 млн рублей. В соответствии с кредитным договором обеспечением исполнения обязательств является залог (ипотека) квартиры, а также солидарное поручительство. В марте 2017 года супруги перестали вносить ежемесячные платежи по кредиту. Банк направил должникам требование о досрочном истребовании задолженности в полном размере, однако, иркутяне эти обязательства не выполнили.

Суд исковые требования банка удовлетворил. С супругов взыскана в солидарном порядке задолженность по кредитному договору в размере 877 тысяч 472 рублей 50 копеек.