ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Недвижимость
15.09.2018

Семья иркутян осталась без квартиры из-за долгов по ипотеке

Иркутск, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске семью из-за долга по кредиту оставили без квартиры. Жильё стоимостью 3,6 млн рублей было в залоге, теперь его продадут на торгах. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда.

В суд на супругов подал банк ВТБ. В 2012 году пара взяла ипотечный кредит в этом банке на 2 млн рублей. В соответствии с кредитным договором обеспечением исполнения обязательств является залог (ипотека) квартиры, а также солидарное поручительство. В марте 2017 года супруги перестали вносить ежемесячные платежи по кредиту. Банк направил должникам требование о досрочном истребовании задолженности в полном размере, однако, иркутяне эти обязательства не выполнили.

Суд исковые требования банка удовлетворил. С супругов взыскана в солидарном порядке задолженность по кредитному договору в размере 877 тысяч 472 рублей 50 копеек.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске