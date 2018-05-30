Сергей Брилка: Усолье-Сибирское – пример комплексного подхода в решении задач по ремонту и строительству соцобъектов

Усолье-Сибирское, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском в 2018 году будет проведен капитальный ремонт здания Дворца культуры. Средства на это предусмотрены в областном бюджете по инициативе депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ЗС, спикер областного парламента Сергей Брилка подчеркнул, что при этом важно, что город ведет ремонт объектов комплексно и поэтапно, тщательно планируя действия и совмещая в рамках работы на одном объекте разные программы и поступления средств из разных источников. Так, на ремонт Дворца культуры выделено 24,3 млн рублей, из которых 22,3 млн рублей будет направлено на реконструкцию здания открытой галереи и два млн рублей – на замену оконных блоков на первом этаже. А в рамках средств проекта «Народные инициативы» еще в прошлом году город принял решение выделить более трех млн рублей на покупку световой и музыкальной аппаратуры, а также сценического комплекса для организации массовых мероприятий. Как отметил спикер, это не единственный объект, значимый для горожан, средства на ремонт которого предусмотрены в бюджете. Он напомнил, что в этом году в Усолье-Сибирском состоялось долгожданное открытие стадиона «Химик», реконструкция которого велась 3,5 года. На это из областного и федерального бюджетов было направлено всего около 150 млн рублей. Еще 650 тысяч рублей горожане решили выделить на приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном стадиона в рамках «Народных инициатив». На этот год запланировано проведение ремонтов в ряде образовательных учреждений города. В частности, в школе № 16 будут отремонтированы козырьки входов, кровля над актовым залом и вестибюлем. При этом в прошлом году средства «Народных инициатив» – 450 тысяч рублей были направлены на покупку и установку новых кресел в актовый зал этой школы. Таким образом, заметил парламентарий, после завершения ремонтных работ дети вернуться в зал, полностью обновленный как внешне, так и внутренне. Кроме того, все «Народные инициативы» в 2018 году, а городу было выделено 15 млн рублей, будут направлены на обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям, еще 463 тысячам рублей на это выделит местный бюджет. – Сегодня Усолье-Сибирское является примером комплексного подхода к решению задач по ремонту и строительству социально значимых объектов, – подчеркнул Сергей Брилка. – Такой подход позволяет не только эффективно расходовать средства, но и получать максимальный результат, а также на практике решать задачи планирования социально-экономического развития муниципального образования. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков заксобрание

сергей брилка

усолье сибирское Тэги: View the discussion thread.