Сергей Брилка: земельные участки для льготников должны быть пригодными для строительства жилья

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка отметил актуальность для Приангарья проблемы обеспечения отдельных категорий граждан бесплатными земельными участками, озвученной в ходе прямой линии президента России Владимира Путина 7 июня. Как сообщает пресс-служба областного парламента, многодетная мать из Томска рассказала главе государства о том, что очередь на предоставление земли продвигается медленно, а при выделении участков на них отсутствует инфраструктура. В Иркутской области право на предоставление бесплатной земли для жилищного строительства имеют несколько категорий граждан, в том числе многодетные семьи, молодые семьи, инвалиды I, II группы и дети-инвалиды, ветераны боевых действий и другие. Одной из трудностей является отсутствие свободной земли, особенно в крупных городах, в первую очередь, в Иркутске. По мнению Сергея Брилки, необходимо развивать социальную инфраструктуру не только в крупных городах, но и по всей территории региона, в том числе в сельских территориях, чтобы сделать их более привлекательными для жителей. – В каждом населенном пункте должны быть созданы комфортные условия для проживания, должны работать детские сады, школы, дома культуры, медицинские учреждения. Об этом, в частности о необходимости сохранения малокомплектных школ, говорил и президент. В Иркутской области, которая отличается обширной территорией и низкой плотностью населения, число таких школ составляет более 50% от общего числа, и прилагаются все усилия, чтобы сохранить их, дать возможность детям получать образования в родном селе, – подчеркнул председатель Законодательного собрания. Другой серьезной проблемой является то, что зачастую предоставленные участки находятся в отдалении не только от социальной инфраструктуры, но и от инженерной: к ним не подведены сети, отсутствуют хорошие дороги. – Президент совершенно справедливо указал на то, что предоставляемые участки должны быть расположены вблизи от инфраструктуры. Земля предоставляется тем категориям граждан, которым нужна поддержка, чтобы помочь им улучшить жилищные условия, облегчить решение этого вопроса. А выделение участка вдали от дорог и сетей делает жилищное строительство там совершенно неподъемным с финансовой точки зрения, – пояснил Сергей Брилка. Спикер областного парламента напомнил, что при принятии областного бюджета на 2016 год по инициативе депутатов Законодательного собрания Сергея Брилки и Натальи Дикусаровой были предусмотрены средства на развитие инфраструктуры в микрорайоне Славный в Иркутске, где были предоставлены участки под застройку многодетным семьям. «Такая практика не просто должна использоваться, она должна быть принята за правило при выделении бесплатной земли имеющим на это право гражданам», – подчеркнул Сергей Брилка. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков заксобрание

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