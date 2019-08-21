Сергей Левченко: абсолютно все, кто лишился жилья из-за наводнения, получат вместо него дома или квартиры

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Абсолютно все люди, которые лишились жилья из-за наводнения, получат вместо него дома или квартиры. Такое решение принял губернатор Сергей Левченко. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. До этого момента свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения выдавали только тем, кто лишился единственного жилья. Те, кто имеет второе, третье жильё, либо долю в праве общей собственности на такие объекты, в соответствии с законодательством РФ, получить дома или квартиры взамен утраченных не имели права. – Я принял решение выделять средства из областного бюджета не зависимо от того, есть ли у человека другое жильё или доли в праве общей собственности в других помещениях. Ситуации бывают разные. У кого-то есть очень маленькая доля в праве общей собственности, меньше социальной нормы, бывает так, что в доме прописаны одни люди, а по факту проживают их родственники, и они не получают жильё. Мы будем выделять средства на приобретение домов или квартир для них из областного бюджета, – сказал Сергей Левченко. Губернатор отметил, что в вопросе приобретения жилья для всех потерявших его в результате наводнения, регион рассчитывает на помощь из федерального бюджета. Соответствующие письма уже направлены заместителю председателя правительства Российской Федерации, председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в конце июня 2019 года, Виталию Мутко и министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову. Также идёт поиск внутренних резервов, будет проведена корректировка областного бюджета. Министерство социального развития, опеки и попечительства провело полный анализ списка пострадавших, которым нужно восстанавливать жильё. Доли в праве общей собственности на другие объекты, либо другие жилые помещения имеют примерно 15% пострадавших. Для приобретения жилья для них потребуется более миллиарда рублей. – Таких средств в бюджете Иркутской области не запланировано. У нас уже нет профицита бюджета, мы его исчерпали в середине года, когда включили в бюджет дополнительные расходы, в том числе, по подтопленным территориям – это 15 миллиардов рублей. Мы выбрали этот профицит и приняли бюджет с дефицитом 10% – максимальным дефицитом, который возможен на региональном уровне, – уточнил губернатор. Для приобретения квартир или домов тем, кто в результате наводнения лишился единственного жилья, а это шесть тысяч человек, из федерального бюджета выделены 10,1 миллиардов рублей. По данным на 21 августа, свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения получили 796 семей, оплата произведена по 27 свидетельствам на сумму 66,9 миллионов рублей. Почти половина, 47% всех людей, лишившихся жилья, заявляют, что хотят остаться в своих населённых пунктах, 15% хотят переехать за пределы региона, оставшиеся планируют приобрести жильё в других городах и районах Иркутской области, в основном в Иркутске. Как помочь пострадавшим от паводков в Иркутской области: реквизиты и пункты сбора гуманитарной помощи – на сайте Телеинформа.

Новости по паводкам в Иркутской области летом 2019 года – на сайте Телеинформа. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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паводки лето 2019

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