Сергей Левченко: федеральный центр пообещал поддержку при строительстве в Иркутске детского медцентра

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получила поддержку федерального уровня по вопросу выделения земель под строительство детского медицинского центра.

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам встречи с министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым, пишет пресс-служба главы региона.

Для начала реализации проекта необходимо выделить земельный участок общей площадью не менее 10-12 га. Наиболее перспективным для строительства центра является участок, расположенный в микрорайоне Юбилейный. Но сейчас территория находится в собственности Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

– На мой взгляд, строительство детской больницы нужно начинать недалеко от взрослой областной клинической больницы, в состав которой входит областной перинатальный центр, Иркутский областной центр медицины катастроф. Таким образом, будет общая инфраструктура, в том числе транспортная. Это даст возможность для образования медицинского кластера в регионе, – подчеркнул губернатор.

Он сообщил министру о том, что в сейчас правительство Приангарья начало работу по подготовке к строительству детского многофункционального медицинского центра. Учреждение будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

– Такой детский медицинский центр и многопрофильное отделение экстренной и неотложной медпомощи поможет снизить младенческую и детскую смертность на территории нашего региона. Это также станет базой для подготовки педиатрических кадров, – отметил Сергей Левченко.

Напомним, строительство данного центра поддержано комитетом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по охране здоровья, комитетом Совета Федерации Федерального собрания РФ по социальной политике, министерством здравоохранения РФ.

– С министром мы проговорили алгоритм решения этого вопроса. Михаил Михайлович поддержал наши предложения. Регион, в свою очередь, готов на компенсационной основе предоставить ФАНО другой земельный участок, – подытожил губернатор.

На встрече также обсудили перспективы работы вузов Иркутской области и федеральные программы, в которых регион может принять участие.