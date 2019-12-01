Сергей Левченко: Генпрокуратура поменяла позицию по границам Прибайкальского нацпарка

Ольхонский район, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Генеральная прокуратура РФ готова рассматривать вопрос о возможности строительства индивидуального жилья жителям Ольхонского района, которые проживают в границах Прибайкальского национального парка. Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Так глава региона ответил на слова журналиста из Ольхонского района о том, что, несмотря на официальную позицию надзорных органов по строительству индивидуального жилья в границах населённых пунктов, до сих пор не было получено ни одного разрешения на возведение дома. Люди в связи с этим задумываются о переезде из Ольхонского района в другие территории.

– В Ольхонском районе слишком много запретов, я об этом говорю открыто. Мы многие вопросы обсуждали с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Принципиально, есть несколько вариантов, чтобы разрешить не только индивидуальное жилищное строительство, но и социальные объекты, – сказал Сергей Левченко. – Прокуратура занимала достаточно жёсткую точку зрения о том, что вырезать из территории национального парка населённые пункты нельзя. Всё, что от нас зависит, мы сделали.

По личному мнению губернатора, населённые пункты должны быть исключены из границ нацпарка. При этом, для того, чтобы заповедная территория не потеряла в площади, было предложено включить в неё некоторые зоны и в Иркутском, и в Шелеховском районе. «Заповедное Прибайкалье» было с этим согласно, но в дело вмешалась именно прокуратура.

– Они действительно, вмешавшись, очень серьёзно затормозили процесс. Но я недавно получил письмо от Генеральной прокуратуры, где чёрным по белому написано, что они поменяли свою точку зрения и готовы рассматривать вопрос о разрешении строительства в рамках существующего национального парка, – сказал он.

Напомним, границы нацпарка должны были утвердить в 2018 году. Вопрос о границах стоит особенно остро в Ольхонском районе и на острове Ольхон. Изначально в 1986 году, когда был образован нацпарк, в него вошли земли двух видов: переданные из лесхозов и агропромышленные территории колхозов. Позднее приусадебные участки в населённых пунктах Прибайкалья нарезались как раз из этих колхозных земель, и в собственность жители приобретали как раз участки из этих земель.

Сейчас из-за того, что границы нацпарка не поставлены на кадастровый учёт, тормозится развитие населённых пунктов. Кроме того, пока границы окончательно не установлены, ситуация на прилегающих к нему территориях остается слишком неопределенной для развития туризма, говорят представители бизнеса. Ранее стало известно, что специалисты «Заповедного Прибайкалья» направили информацию о границах нацпарка в федеральную кадастровую палату.

Ранее жители посёлка Хужир уже выступали против вхождения населённых пунктов в границы Прибайкальского нацпарка. Тогда же стало известно, что в конце 2018 года прокуратура опротестовала проект границ национального парка с исключёнными из него населёнными пунктами.