Сергей Левченко побывал с рабочей поездкой в Нижнеилимском районе

Нижнеилимский район, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 7 декабря губернатор Приангарья Сергей Левченко посетил Нижнеилимский район, где оценил ход капитального ремонта в нескольких учреждениях соцкультбыта. Первый объект, где побывал Сергей Левченко - ОГБУЗ «Железногорская районная больница». В следующем году в ней будет продолжен капитальный ремонт. Больница расположена в 42 зданиях, которые строились с 1965 по 1994 годы. На сегодняшний день средний процент износа зданий составляет 48,7%. В состав больницы входят лечебный корпус стационара, инфекционное и детское отделения, поликлиника и женская консультация. В отдельно стоящих зданиях расположены прачечная, пищеблок, два гаража, аптека. В 2018 году на капитальный ремонт и проектные работы родильного отделения из областного бюджета выделено 13,4 млн рублей. В этом году на капремонт из региональной казны выделено более 4,5 млн рублей. На эти средства проведен выборочный капитальный ремонт зданий поликлиники и аптеки, в которых смонтирована система автоматической пожарной и охранной сигнализаций с оповещением и управлением эвакуацией людей при пожаре, отремонтированы ограждения территории лечебного корпуса. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на частичный капитальный ремонт инженерных систем лечебного корпуса. На 2020 год запланирован капремонт кровли и инженерных систем - отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения и электроосвещения здания патологоанатомического отделения, а также выборочный капремонт здания прачечной. Кроме того, планируется выборочный капитальный ремонт здания женской консультации. На эти цели в областном бюджете запланировано около 7 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора. Капитальный ремонт необходим и Хребтовской школе. Проектно-сметная документация и положительное заключение на объект есть. Местные власти рассчитывают на выделение средств из областного бюджета в следующем году. - Такие объекты, на мой взгляд, надо не ремонтировать, а отстраивать заново. Но здесь уже начали проводить работы - несколько лет назад пристроили спортзал, обновили столовую. Поэтому будем продолжать капитальный ремонт школы, - сказал Сергей Левченко. Глава региона также оценил ход капитального ремонта в оздоровительном комплексе «Дельфин» в Железногорске-Илимском, где с 2017 года ведется выборочный капитальный ремонт. После его окончания возможно использование объекта для подготовки спортсменов высоких достижений. Из областного бюджета на ремонт оздоровительного комплекса выделено более 67 млн рублей, на следующий год также запланировано более 60 млн рублей на продолжение работ. Глава региона дал поручение не затягивать ремонт, увеличить количество работников на объекте. Еще один объект, на котором побывал Сергей Левченко - детский сад в поселке Чистополянский. Контракт на его строительство заключен в 2017 году на сумму 85,6 млн рублей в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования». Как рассказал мэр Нижнеилимского района Максим Романов, в территории 30 лет не строилось новых дошкольных учреждений. Всего в новом здании будет 49 помещений - пищеблок, медицинский блок, прачечная, универсальный зал, три групповых комнаты со спальными, туалетными комнатами и другие вспомогательные помещения. Сейчас здание уже вводится в эксплуатацию. - Мы из года в год уделяем большое внимание объектам соцкультбыта. В 2019 году у нас беспрецедентное количество соцобъектов строится, ремонтируется и реконструируется – 321. На это из областного бюджета выделено 17 млрд рублей. И сегодня мы видим, что речь идет не только о крупных городах, - подчеркнул Сергей Левченко. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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