Сергей Левченко пообещал взять в областную собственность санаторий «Братское взморье»

Братск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Санаторий «Братское взморье» будет взят в областную собственность и восстановлен после окончания процедуры банкротства. Об этом губернатор Иркутской области заявил на встрече с жителями Братска и Братского района в ходе своей рабочей поездки в эти территории.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, вопрос дальнейшей судьбы уникальной здравницы, построенной в 1966 году, несколько раз поднимали люди, пришедшие на встречу с главой региона.

Сергей Левченко также ответил на многочисленные вопросы пришедших на встречу граждан. Людей волнуют темы, связанные с развитием Братска, с проблемами, существующими в городе и районе, в коммунальной сфере и социальных отношениях. Губернатор предложил привлекать к созданию муниципальных госпланов наиболее активных жителей.