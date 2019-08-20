Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко предложил Ростеху вместо жилья в Черемхово построить больницу в Нижнеудинске. Об этом он заявил 18 августа на пресс-конференции, посвященной ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Губернатор заметил, что он направил свои предложения руководству корпорации.

– Я написал, что по-моему мнению нужно построить больницу. Официально письмо ушло. Представители Ростеха приходили, сказали, что хотели бы построить жилье. Я переговоры еще не довел до конца, думаю, что мы, в конце концов, придем к общему мнению. По жилью в Черемхово есть два момента. Первый - из всех тех, кто был опрошен нами в период обследования потерянного жилья, ни один не принял решение в Черемхово переезжать. А так как решение принимает сам человек или семья, мы навязать ему это жилье не можем. Второе – для строительства жилья или его покупки выделяются федеральные деньги. На капремонты средства идут из государственного и областного бюджетов. То есть государство восстанавливает жилье. На это есть деньги. Человек, у которого актом зафиксировано, что он потерял жилье, получит новое в любом случае. Лучше построить более нужные объекты общего пользования, – отметил Сергей Левченко.

Он также добавил, что переговоры еще на завершены и выразил надежду, что с руководством Ростеха удастся прийти к общему мнению.