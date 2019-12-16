Сергей Левченко: президент согласовал строительство в Иркутске областной детской клинической больницы

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко заявил, что в Иркутске должна появиться областная детская клиническая больница. По плану она должна быть построена на Чертугеевском заливе Ангары. Проект согласован с президентом России Владимиром Путиным.

– Будучи в Тулуне, несмотря на такую сложную ситуацию, я у президента подписал строительство детской клинической больницы. Она стоит 23 миллиарда рублей и будет построена по образу Морозовской детской больницы в Москве. Я сам в ней был, встречался с врачами, смотрел. По нашим объемам нам такой объект подходит, – заявил Сергей Левченко.

Экс-губернатор добавил, что регион заслужил, чтобы в нем появилась такое высококлассное медицинское учреждение для детей. Во время визита Владимира Путина в Тулун Сергею Левченко удалось получить согласие президента на старт такого проекта. Глава государства оставил отметку о согласовании на документах.

Также Сергей Левченко заметил, что прошел согласование проект Дворца единоборств, который должен появиться в Иркутске по планам бывшего губернатора. Политик выразил надежду, что не будут оставлены планы по строительству киностудии и Концертного зала.

– Мы с Денисом Мацуевым договорились, что он будет пробивать этот объект, в том числе и на уровне президента, – добавил Сергей Левченко.