Сергей Левченко рассказал о том, как он пытается спасти иркутский ипподром

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ипподром, если даже его удастся сохранить вопреки намерениям Росимущества продать объект, требует тотальной реконструкции. В том состоянии, в котором он находится сейчас, – «это не 21 век». Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Глава региона признал, что тема с ипподромом очень непростая. ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» признано банкротом, а это значит, что его имущество должно быть продано ради погашения долгов перед кредиторами.

– Цена достаточная большая, мы как государственная структура выкупить не имеем права, нам это запрещает законодательство. Я стараюсь этот вопрос решить, находя разные крупные компании, которые интересуются этим видом деятельности, и предлагаю им в обмен на различные льготы спасти ипподром. Пока до конца вопрос не разрешён, – заявил Сергей Левченко.

Он напомнил, что новый ипподром планируется построить для УОБО. В посёлке Усть-Ордынский сейчас ищут площадку под объект.

– Мы прекрасно понимаем, каким должен быть ипподром. Поэтому сохранять в том виде, в котором сейчас иркутский ипподром, неправильно. Но сначала, конечно, нужно решить вопрос по банкротству, – резюмировал губернатор.

Напомним, ранее стало известно, что Росимущество выставило на торги акции ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом». Это вызвало протесты со стороны федерации конного спорта Иркутской области, общественников, администрации и думы Иркутска. В Иркутске 1 декабря 2019 года проведут митинг в защиту ипподрома.

Иркутская общественность во главе с городской администрацией собирается оспорить в суде торги по иркутскому ипподрому. Депутаты думы намерены инициировать корректировку статуса земли под ипподромом во избежание застройки иными объектами. Кроме того, планируется обращение в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко с просьбой инициировать передачу ипподрома в областную собственность с сохранением его назначения.