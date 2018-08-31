Сергей Левченко: в Приангарье создадут рабочую группу по вопросам строительства и открытия новых почтовых отделений

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы сотрудничества правительства Иркутской области и Почты России губернатор региона Сергей Левченко обсудил сегодня, 31 августа, на встрече с директором макрорегиона «Сибирь»-Почта России Николаем Новосельцевым и директором иркутского филиала Почты России Юрием Бойко.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, Николай Новосельцев отметил, что иркутскому филиалу необходима поддержка правительства области в вопросах заключения соглашений с владельцами водного и авиатранспорта для перевозки почтовых отправлений, а также газет и журналов, доставляемых по подписке, в приоритетном порядке и по фиксированным ценам.

На территории Иркутской области 15 населенных пунктов, которые в период осенне-весенней распутицы становятся недоступными для наземного транспорта. На частных перевозчиков не распространяется действие Закона «О почтовой связи», в результате услуги для почтовых перевозок осуществляются по тарифам коммерческих грузов. Это нарушает регулярность доставки отправлений.

Также остро стоит вопрос сдерживания арендной платы за использование муниципальных помещений, в которых расположены отделения почтовой связи. Кроме того, есть необходимость в выделении нежилых помещений в строящихся и уже существующих новых жилых комплексах или выделения земельных участков для возведения на них модульных зданий почтовых отделений. Сейчас необходимость открытия почтовых отделений в микрорайонах Березовый и Луговое Марковского МО, а также в микрорайоне Современник, расположенного на территории поселка Дзержинск – Иркутского района.

– Сегодня у нас складываются хорошие взаимоотношения по разным направлениям работы. Профильным ведомствам я дам поручение проработать данные вопросы. В частности, по вопросу выделения земельных участков для почтовых отделений, а также помещений в строящихся жилых комплексах необходимо создать рабочую группу. Она поможет понять не только текущую ситуацию по востребованности в данных помещениях, но и определить дальнейшую перспективу по их открытию, – подчеркнул Сергей Левченко.