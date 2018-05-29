ТЕМЫ
Архив
< Май 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Недвижимость
30.05.2018

Сергей Левченко велел приступить к строительству дополнительного здания школы в качугской Анге в 2019 году

Качугский район, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Новое модульное здание школы в поселке Анга Качугского района должны начать строить в 2019 году. Об этом заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко в ходе рабочей поездки в район.

Напомним, в Анге в августе 2016 года было начато строительство нового спортивного зала этого образовательного учреждения. Завершить работы по контракту планировалось в декабре того же года, однако подрядная организация смогла сдать объект на год позже.

как сообщает пресс-служба регправительства, сумма контракта составляла 24,2 млн рублей, из которых почти 23 млн рублей – это средства областного бюджета, остальное – софинансирование из местной казны. С недобросовестным подрядчиком ведутся судебные разбирательства.

Еще одна проблема этой школы – помещение столовой с пищеблоком. Оно размещено в отдельно стоящем деревянном здании, год постройки которого не установлен. Техническое состояние здание неудовлетворительное, не соответствует современным не санитарным требованиям к организации питания детей. В Ангинской школе 176 учащихся, а столовая одномоментно может принять лишь 50 человек.

Руководство учебного заведения предлагает построить новое модульное здание, где кроме пищеблока будут размещены библиотека, мастерские и складские помещения. Территория школы позволяет это сделать. Сергей Левченко одобрил предложение при условии, что к строительству приступят уже в следующем году. Для этого в ближайшее время нужно начать проектирование здания. Местные власти должны также направить заявку на предоставление субсидии из областного бюджета на софинансирование из своей казны капитальных вложений в объект муниципальной собственности.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске