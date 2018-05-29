Сергей Левченко велел приступить к строительству дополнительного здания школы в качугской Анге в 2019 году

Качугский район, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Новое модульное здание школы в поселке Анга Качугского района должны начать строить в 2019 году. Об этом заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко в ходе рабочей поездки в район.

Напомним, в Анге в августе 2016 года было начато строительство нового спортивного зала этого образовательного учреждения. Завершить работы по контракту планировалось в декабре того же года, однако подрядная организация смогла сдать объект на год позже.

как сообщает пресс-служба регправительства, сумма контракта составляла 24,2 млн рублей, из которых почти 23 млн рублей – это средства областного бюджета, остальное – софинансирование из местной казны. С недобросовестным подрядчиком ведутся судебные разбирательства.

Еще одна проблема этой школы – помещение столовой с пищеблоком. Оно размещено в отдельно стоящем деревянном здании, год постройки которого не установлен. Техническое состояние здание неудовлетворительное, не соответствует современным не санитарным требованиям к организации питания детей. В Ангинской школе 176 учащихся, а столовая одномоментно может принять лишь 50 человек.

Руководство учебного заведения предлагает построить новое модульное здание, где кроме пищеблока будут размещены библиотека, мастерские и складские помещения. Территория школы позволяет это сделать. Сергей Левченко одобрил предложение при условии, что к строительству приступят уже в следующем году. Для этого в ближайшее время нужно начать проектирование здания. Местные власти должны также направить заявку на предоставление субсидии из областного бюджета на софинансирование из своей казны капитальных вложений в объект муниципальной собственности.