Сергей Меняйло: Минобороны сорвало сроки передачи некоторых объектов Иркутской области

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство обороны РФ до сих пор не передало в собственность региона или муниципалитетов 306 объектов недвижимости в Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области. Ведомство сорвало сроки, установленные планами-графиками, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в СФО.

Всего с начала кампании по передаче высвободившегося имущества в регионах СФО решены вопросы в отношении более 7,7 тысячи объектов недвижимости. В Республике Бурятия, Алтайском крае, Кемеровской, Омской и Томской областях все объекты переданы в муниципальную собственность, проблемные вопросы урегулированы.

С 1 января по 10 мая 2018 года из 624 объектов недвижимости в собственность муниципальных образований передано 285. В настоящее время продолжается работа по передаче 339 объектов недвижимого имущества в собственность регионов или муниципалитетов, в том числе в Иркутской области – 154, Красноярском крае – 151, Новосибирской области – 33, в Забайкальском крае – один объект.