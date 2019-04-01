Сергей Сокол настаивать на подробном анализе жалоб на «сиротское» жильё в Шелехове

Шелехов, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В течение месяца должны быть рассмотрены и проанализированы жалобы на качество жилья от жителей нескольких многоквартирных домов в Шелехове, построенных для детей-сирот, а также начаться работа по устранению выявленных нарушений. На этом настаивает спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол по результатам встречи депутатов областного парламента, администрации города и жителей домов, сообщает пресс-служба регпарламента. Сергей Сокол 1 апреля вместе с председателем комитета по социально-культурному законодательству Ириной Синцовой и депутатом от Шелехова и Шелеховского района Александром Беловым, мэром Шелехова Сергеем Липиным, представителями Контрольно-счетной палаты области, профильных министерств и местной управляющей компании побывали в этих домах, осмотрев подвалы и подъезды и пообщавшись с жителями. Как рассказали жильцы, а это, в основном, те, кто получил квартиры в рамках реализации программы по обеспечению детей-сирот жильем, в подвале дома, построенном два года назад, постоянно находится вода, она капает из труб и перекрытий. В результате этого в подъезде и квартирах стоит запах сырости и канализации, на стенах плесень. Кроме того, поступили жалобы на отсутствие придомового освещения, плохое качество подъездных дорог, а также на отсутствие контейнерной площадки и детской площадки. При этом представители местной администрации ссылаются на региональное министерство имущества, выступившего заказчиком строительства, которое должно проводить работу с недобросовестным подрядчиком. Но строительная компания, возводившая эти дома, сегодня находится в стадии банкротства. Представители управляющей компании отметили большую задолженность дома по коммунальным платежам – более 3 млн рублей. – Что мы видим: как попало построили, как попало приняли, а, в итоге, страдают люди, – констатировал Сергей Сокол. – Дома еще находятся на гарантийном ремонте, но они, по сути, разваливаются. Жить в таких условиях не то, что некомфортно, это просто опасно. Это не тупиковая ситуация, с ней надо разбираться, надо наводить порядок. Если необходимо, то вынесем вопрос на слушания, выйдем с законодательной инициативой. Спикер подчеркнул, что низкое качество предоставляемых детям-сиротам квартир, новых, но которые выглядят так, будто эксплуатировалось много лет, давно является злободневной проблемой. Председатель профильного комитета Ирина Синцова напомнила, что на контроле членов комитета находится несколько аналогичных проблемных объектов, депутаты выезжали в поселки Кутулик Аларского района и Малую Топку. – Очевидно, встает вопрос об эффективности освоения бюджетных средств, о достаточности финансирования данной сферой», – заметил Сергей Сокол. Он добавил, что сегодня в Иркутской области 14 тысяч детей-сирот нуждаются в жилье. По этому показателю регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе и пятое – среди всех субъектов России. При этом более половины детей-сирот ждут своего законного жилья пять и более лет. По информации аудиторов Контрольно-счетной палаты области, в 2018 году на обеспечение детей-сирот жильем было предусмотрено 811 млн рублей, из них 465 млн рублей, большая часть которых предоставлена из федерального бюджета, были направлены на строительство квартир для 402 человек в рамках соглашения с министерством образования и науки РФ. Остальная же часть – 346 млн рублей освоена, но вместо 293 человек жилье получили только восемь. Аудиторы отметили нарушения Минимуществом региона законодательства в части принятия бюджетных обязательства, а также отсутствие должного контроля областного заказчика за исполнением заключенных контрактов. В завершение встречи Сергей Сокол подчеркнул, что вопросы обеспечения достойных условий для жизни детей-сирот, внимательного к ним отношения со стороны муниципальной и областной власти, а также эффективное расходование средств областного бюджета будут находиться на парламентском контроле и рассматриваться системно, в том числе на площадке Законодательного собрания. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков заксобрание

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