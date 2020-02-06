Сергей Сокол: проект по строительству соцобъектов в рамках освоения Ковыкты должен быть реализован в срок

Жигаловский район, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Жигаловского района обратилась к депутатам Заксобрания Иркутской области с просьбой оказать содействие в реализации мероприятий инвестиционного проекта строительства медицинских и образовательных учреждений в рамках подготовки развития Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

В ходе рабочей поездки в территорию глава областного парламента Сергей Сокол и депутаты Ирина Синцова и Артем Лобков вместе с представителями администрации осмотрели площадку под комплексную застройку, сообщает пресс-служба ЗС.

Как рассказал мэр района Игорь Федоровский, проект предполагает строительство многоквартирных домов для работников месторождения, а также ряда соцобъектов, в том числе больницы, школа, детского сада. Часть объектов будут проектироваться и строиться в том числе за счет средств ПАО «Газпром».

При этом, как заметил мэр, со своей стороны район все обязательства выполнил. В частности, муниципальным образованием подготовлен массив для застройки площадью 18 га для размещения объектов, земельные участки поставлены на кадастровый учет, проведен комплекс геодезических работ, сформирована техническая документация, проведены конкурсы, заключены контракты на разработку проектных и рабочих документаций на строительство школы на 520 мест и детского сада на 240 мест. Сегодня необходимо активизировать работу по проектированию других объектов, в частности больницы, проектно-сметную документацию на строительство которой должен готовить региональный Минздрав.

Сергей Сокол отметил, что депутатский корпус вместе с правительством региона сделает все возможное, чтобы этапы проекта были реализованы качественно и в срок, так как благодаря реализации инвестпроекта улучшится социальная инфраструктура района.

– Освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения даст мощный толчок развитию как Жигаловского района, так и всей области, создаст дополнительные рабочие места, позволит нам добиться существенного роста экономики региона. Когда такие серьезные компании работают на территории района, вся инфраструктура должна меняться в лучшую сторону. Соглашение с правительством области есть, и оно должно работать эффективно на развитие Жигаловского района и улучшение качества жизни населения, – подчеркнул Сергей Сокол.