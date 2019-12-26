Сергей Сокол: вопросы подготовки ПСД на ремонт больниц и ФАПов должны решаться на уровне региона

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо рассмотреть вопрос о передаче полномочий по подготовке проектно-сметной документации для ремонта и строительства социальных объектов на уровень Иркутской области. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в ходе своей рабочей поездки в Куйтун, где он посетил центральную районную больницу, сообщает пресс-служба ЗС. – Для меня и моих коллег вопросы здравоохранения в области – одни из самых актуальных. Медицинская помощь должна быть качественной и доступной для жителей самых отдаленных сел. Но во многих территориях ФАПы находятся в плачевном состоянии, где-то и вовсе отсутствуют, большинство учреждений нуждаются в ремонте, необходимо обновлять и докупать оборудование. И очевидно, что решить эти вопросы самостоятельно муниципалитеты не смогут, даже в части подготовки ПСД на все объекты. Только при серьезных финансовых вливаниях из областного и федерального бюджетов возможно изменение ситуации в данной сфере, – подчеркнул Сергей Сокол. Как рассказала главный врач Куйтунской РБ Лариса Середкина, больница нуждается в обновлении оборудования. Сегодня здесь работают только три кабинета УЗИ, единственные на весь район, при этом аппараты 2001-2003 годов выпуска. «В Куйтуне традиционно высокая младенческая смертность и большое количество внутриутробных патологий. Требуется аппарат УЗИ более высокого класса, чтобы соответствовать современным стандартам оказания мед помощи», – отметила главврач. Кроме того, добавила она, требуют капитального ремонта амбулатории участковых больниц в селах Тихорут, Харик и Кундуй, необходимо строительство больниц и амбулаторий в селах Игнино и Барлук. Из 44 ФАПов капитально отремонтирован один, построено два, еще девять ФАПов включены в рейтинг минстроя, но средства на них пока не предусмотрены. Большинство же фельдшерско-акушерских пунктов находятся в зданиях 50-60 годов и не соответствуют современным нормам. Сергей Сокол предложил мэру района Алексею Мари составить ранжированный список объектов, требующих строительства и ремонта, и отметил, что депутаты возьмут их в работу при внесении изменений в областной бюджет. Отдельно участники встречи остановились на проблеме нехватки кадров. В Куйтунской районной больнице укомплектованность врачами составляет 37%, средним медперсоналом – 60%. – Чтобы молодежь не уезжала из малых городов или сел необходимо создать условия как для жизни, так и для работы. В социальных учреждениях должно быть безопасно и комфортно, у специалистов должно быть жилье и достойная зарплата, – отметил Сергей Сокол, подчеркнув, что работа по проблемным объектам и по вопросам, обозначенным в ходе декабрьских рабочих поездок парламентариев в территории, начнется уже в январе 2020 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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