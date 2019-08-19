Сергей Сокол заявил о необходимости финансирования из областного бюджета разработки ПСД социальных объектов в муниципалитетах

Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Муниципалитетам региона должно выделяться финансирование из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации социальных объектов. Речь идет в первую очередь о сельских территориях и небольших МО, в чьих бюджетах нет средств на подобные расходы. Как пишет пресс-служба Законодательного собрания, такое заявление сделал спикер ЗС Сергей Сокол на встрече с главами поселений Усть-Удинского района. Участниками обсуждения также стали вице-спикер регионального парламента Кузьма Алдаров и председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансовому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова. Самый крупный населенный пункт района – Усть-Уда, но, по словам главы Усть-Удинского МО Владимира Тарасенко, доходов местного бюджета не достаточно для оплаты разработки проектно-сметной документации. – Общие доходы бюджета Усть-Удинского МО – около 20 миллионов рублей, а, к примеру, ПСД на строительство дороги может стоить около 5 миллионов, на капитальный ремонт социального объекта – 3 миллиона. Таких средств у нас нет. А без наличия этой документации невозможно войти в государственные программы Иркутской области и получить требуемое финансирование. Так, сейчас в Усть-Уде строится новый ФОК, для его отопления нужна реконструкция котельной, следовательно, необходима ПСД. И в поселке есть еще целый перечень объектов, для ремонта или строительства которых предстоит разработка проектных документов, – рассказал Владимир Тарасенко. Коллегу поддержали главы и других поселений, отметив, что в территориях нужны еще и готовые типовые проекты, которые можно было бы использовать в разных населенных пунктах, не тратясь на индивидуальную ПСД. – Люди должны иметь доступ к качественным услугам здравоохранения и образования. Врачи должны вести прием пациентов в комфортных условиях, дети – учиться в школах, где не печное отопление и туалет на улице, а все в соответствии с современными санитарными нормами. Для этого необходимо строить или ремонтировать социальные объекты. Мы возьмем на контроль вопрос финансирования разработки ПСД из регионального бюджета, – сказал Сергей Сокол. Также на встрече затронули еще ряд вопросов, актуальных для поселений района – состояние дорог и необходимость их ремонта, потребность учреждений образования в новой мебели, нехватка молодых кадров. Кроме того, главы передали Сергею Соколу жалобы жителей на отсутствие в территориях цифрового телевидения. Из 24 населенных пунктов района доступ к бесплатным пакетам цифрового ТВ есть только в семи. Жители остальных сел вынуждены приобретать спутниковые тарелки и оплачивать их использование. И если компенсация установки тарелок для ряда категорий населения в регионе предусмотрена, то абонентская плата осуществляется только за счет граждан. Сергей Сокол отметил, что для многих жителей поселений, в частности, пенсионеров эти расходы значительны, и необходимо проработать механизмы решения проблемы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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