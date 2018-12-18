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19.12.2018

Сервис «ДомКлик от Сбербанка» добавил возможность размещать объявления о сдаче в аренду жилой недвижимости

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На «ДомКлик от Сбербанка» – сервисе проведения операций с недвижимостью – у пользователей появилась возможность размещать объявления о сдаче недвижимости в аренду, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Теперь на «ДомКлик» агентства и собственники недвижимости могут бесплатно размещать объявления о сдаче в аренду квартир, комнат, домов и частей домов, а также таунхаусов.

Сейчас на «ДомКлик» уже размещено 45 тысяч предложений аренды. В 2019 году планируется увеличить их количество до 200 тысяч.

Директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв:

– Аренда на «ДомКлик» – важный шаг на пути создания Сбербанком экосистемы на рынке недвижимости. Мы превращаем «ДомКлик» в удобный и безопасный сервис для арендодателей и арендаторов, предлагающий клиентам уникальные возможности. Сегодня «ДомКлик» – один из немногих сервисов, предоставляющих возможность комплексно решать вопросы с недвижимостью, и в следующем году мы продолжим укреплять его лидерство новыми возможностями.

Размещение объявлений об аренде на «ДомКлик» сделано с учетом потребностей рынка. В нем можно:

  • выбрать удобное время для звонков и показов;
  • указать параметры квартиры в описании с помощью галочек в нужных полях;
  • указать размер не только арендной платы, но и комиссии, залога и коммунальных платежей.

Для объявлений об аренде доступна телефония «ДомКлик». Это значит, что все звонки безопасны и бесплатны. Пользователи не увидят номеров телефонов друг друга, пока не захотят обменяться контактами. Это защищает от мошенников и попадания в спам-базы. Также благодаря телефонии «ДомКлик» можно ограничить время звонков. Ночью или на работе арендодателя никто не побеспокоит.

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