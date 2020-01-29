Школа-долгострой в Ангарске поставлена на кадастровый учет

Ангарск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Школа-долгострой в 7а микрорайоне Ангарска поставлена на кадастровый учет 28 января 2020 года, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты Иркутской области.

Общеобразовательная школа рассчитана на 33 класса, также в ней есть плавательный бассейн и пристроенный клубный блок. Ввести школу в эксплуатацию планируется в феврале 2020 года.

Кадастровая стоимость здания составляет более 308 млн рублей. Площадь земельного участка, на котором расположена школа – около 32 тысяч квадратных метров.

СПРАВКА:

Здание школы в 7а микрорайоне начали возводить еще в 1992 году, но строительство неоднократно приостанавливали. В 2016 году объект был включен в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы.