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11.09.2018

Школу в Куйтунском районе, где обрушился переход между блок-секциями, обследуют

Куйтунский район, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Решение по судьбе школы в селе Уян Куйтунского района, где обрушился переход между двумя корпусами здания, примут после глубокого обследования технического состояния всего объекта. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Школа в Уяне была сдана в эксплуатацию в 1982 году. В 2009 году по результатам обследования и оценки технического состояния теплый переход школы был признан аварийным и был закрыт. Внутренние проходы перекрыты.

Администрация школы не раз обращалась к муниципальным властям с этим вопросом, однако, школа так и не была включена в реестр для включения в областную программу «Развитие образования» и выделения финансирования на проведение капитальных ремонтов и строительства.

– Принято решение, что образовательный процесс для всех 230 учеников будет организован на базе детского сада, клуба и медицинской амбулатории, к занятиям ребята приступят на этой неделе, – сказала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Напомним, инцидент произошёл утром 11 сентября. При ЧП никто не пострадал. По информации администрации учебного заведения, эта часть здания с 2009 года не использовалась и была закрыта для доступа, территория вокруг перехода была огорожена.

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