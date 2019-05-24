СКР обнаружил нарушения при строительстве жилья для детей-сирот в Тайшете

Тайшет, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Многочисленные нарушения при строительстве жилья для детей-сирот в Ташете обнаружили представители СКР и прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, и. о. руководителя СУ СКР Дмитрий Вастьянов совместно с прокурором области Александром Ворониным побывал в Тайшете для оценки качества строительства многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: ул. Транспортная, д.105, 105/1, 105/2. Дома возведены для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К проверке были привлечены специалисты органов государственного жилищного и строительного надзора.

В результате установлены нарушения строительных норм и правил, проектной документации, допущенные застройщиком ООО «Бирюсапромстрой» при их возведении, а также факты ненадлежащей эксплуатации жилых домов.

Сейчас органами предварительного следствия дается уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц организации застройщика, органов местного самоуправления и исполнительной власти, причастных к вводу в эксплуатацию упомянутых объектов строительства.