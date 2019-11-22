СМИ: в России отнимут имущество у того, кто не докажет законность его приобретения

Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Конституционный суд Российской Федерации подтвердил законность конфискации имущества не только у коррупционеров и их родственников, но также у друзей или знакомых обвиняемых. Об этом пишет «Афанасий бизнес» .

Поводом стало дело обвиненного в коррупции полковника Дмитрия Захарченко. КС отказался отменять по жалобе экс-полковника постановления Никулинского суда Москвы, который изъял имущество на 9 млрд рублей не только у самого обвиняемого и его родных, но и у знакомых (в их числе - бывшие подруги). Как было установлено, официальные заработки Дмитрия Захарченко и членов его семьи не позволяли приобретать автомобили и недвижимость в таком количестве.

По мнению Конституционного суда, подобная конфискация «относится к особым правовым мерам» и направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей.

Адвокат Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко считает, что теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения. Причем единственным доказательством будет служить справка 2-НДФЛ.