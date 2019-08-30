СМИ: Виталий Мутко настаивает на повторном обследовании жилья, пострадавшего от наводнения в Иркутской области

Тулун, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер Виталий Мутко во время рабочей поездки в Тулун поручил в течение недели повторно обследовать пострадавшие от наводнения дома в Иркутской области, владельцы которых не согласны с решением оценочных комиссий. Об этом сообщает Интерфакс.

– Многие недовольны результатом обследования домов – кто-то считает, что его дом можно отремонтировать, а не сносить, большинство же настаивают, что их дома не подлежат восстановлению после повторного затопления. Мы поручили муниципалитетам в течение недели провести повторное обследование домов по всем таким заявлениям, – сказал Виталий Мутко.

Вице-премьер добавил, если повторное обследование покажет, что дом пригоден для проживания, несогласные с решением хозяева смогут обратиться в суд.

Сейчас непригодными для проживания признаны пять тысяч 143 дома, у всех владельцев есть соответствующие акты. А жилищных сертификатов выдано всего 1,5 тысячи.

– Мы видим, что отставание значительное, но здесь есть ряд объективных причин. Первая – это вторая волна наводка, которая добавила нам еще порядка 800 домов, которые пришлось переобследовать, – отметил Виталий Мутко.

Вторая причина, по его словам, – это ограничение по предоставлению государственной помощи для покупки жилья людям, у которых разрушенная паводком недвижимость не является единственной. Однако, отметил вице-премьер, с пятницы это ограничение снято - правительство области выделило 1,7 миллиардов рублей на покупку жилья таким семьям.

Ранее федеральный бюджет выделил 10,1 миллиардов рублей на покупку домов и квартир пострадавшим, потерявшим из-за паводка единственное жилье.

Напомним, 30 августа председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов подписал документ, который снимает ограничения по площади приобретаемого жилья для пострадавших от наводнения. Раньше согласно положению о порядке и условиях предоставления жилых помещений, можно было приобрести дом или квартиру, которые по площади соответствовали утраченному жилью, либо на 10% превышали или не доходили до неё. Теперь это ограничение снято.