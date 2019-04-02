СМИ: земельный участок под новый терминал аэропорта Иркутска найден, началось проектирование

Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области совместно со специализированной компанией начало проектирование нового терминала в аэропорту Иркутска. Какие-либо подготовительные строительные работы на площадке сейчас не ведутся, сообщает со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко «Интерфакс».

– В настоящее время мы решили вопрос с земельным участком (под терминал и рулежные дорожки – ИФ), освободили его (договорившись с собственниками – ИФ). Сейчас включаем проектировочные решения в строительство развязок в двух уровнях. Определены основные архитектурно-проектировочные решения терминала. И мы приступили к проектированию, – цитирует издание губернатор.

Он подчеркнул, что все работы сейчас ведутся вне рамок строительной площадки.

– Будут ли сдвигаться сроки сдачи терминала (его планировалось сдать к зиме 2020 года – ИФ), зависит от наших взаимоотношений, скажем так, с конкурентами, которые внезапно появились и подали жалобу в ФАС. То, что они сейчас делают, это способ конкурентной борьбы при помощи федеральных структур, чтобы замедлить проект, – пояснил губернатор.

Когда закончится проектирование терминала и кто выполнит эти работы, Сергей Левченко не уточнил.

Напомним, ФАС в настоящее время проводит проверку на предмет возможного сговора правительства Иркутской области и структур бизнесмена Романа Троценко, участвующих в проекте развития аэропорта Иркутска. Сроки рассмотрения дела продлены до 1 августа 2019 года. Между тем, сам губернатор уже заявлял, что эта проверка связана с недобросовестной конкуренцией со стороны других интересантов. О «заговоре» против строительства нового терминала иркутского аэропорта Сергей Левченко сообщал «Интефаксу» в кулуарах Российского экономического форума в Сочи.

Кстати, напомним, из федерального бюджета на иркутский аэропорт выделили 23 млрд рублей, но благодаря тому, что власти Иркутской области использовали непонятные схемы поиска инвестора, процесс затормозился – деньги пришлось вернуть. Региональные власти, тем не менее, полны энтузиазма. Губернатор на площадках разного уровня регулярно докладывает о том, что у иркутского аэропорта совсем не такое туманное будущее, как может показаться сторонним людям. При этом он из раза в раз отказывался открыть подробности проекта, в том числе площадку под новый терминал, которая якобы уже выбрана. Вместе с тем, в августе 2018 года в Иркутске ритуально заложили первый камень нового терминала аэропорта. Тогда же прозвучало, что проект терминала вот-вот поступит на экспертизу в Росавиацию. В пресс-службе иркутского аэропорта Телеинформу в феврале 2019 года отказались ответить на вопрос о предполагаемых сроках прохождения экспертизы проекта, переадресовав в правительство Иркутской области. Не стали на предприятии комментировать и разбирательство в ФАС.