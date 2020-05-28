Снести нельзя оставить: на месте Дома быта в Иркутске предлагают построить современное здание

Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Роль Дома быта по улице Урицкого в Иркутске в рамках проекта «Иркутские кварталы» обсудили 27 мая на депутатских слушаниях в думе областного центра.

Напомним, эксплуатация этого здания была запрещена еще в 2016 году. Сообщалось, что на его базе прорабатывается вариант создания бесплатного современного детского центра.

На слушаниях депутат думы Иркутска Сергей Юдин поинтересовался, не разумнее ли будет снести Дом быта, участок выставить на торги и затем построить там здания, «восстанавливающие исторический архитектурный облик улицы».

Директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков на это возразил, что вся улица Урицкого довольно разнообразна и разновозрастна по своей архитектуре. Дом быта, построенный в советское время – тоже часть истории улицы. Поэтому, по его словам, сначала нужно выяснить, можно ли это здание вообще эксплуатировать.

– Если да, то я бы настаивал на его сохранении. Разумеется, нужно будет реконструировать фасад здания, изменить планировку, но само строение, если это возможно, лучше сохранить. Если же это невозможно, то я бы предложил Дом быта снести, а на его месте построить, наоборот, для контраста здание в современном стиле, чтобы Иркутск был не застывшим в своей истории, а смотрящим в будущее, – заявил Сергей Маяренков.