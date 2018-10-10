Собственника одного из ТЦ Ангарска оштрафовали за реконструкцию здания без разрешения

Ангарск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Собственник одного из торговых центров Ангарска по решению Арбитражного суда Иркутской области оштрафован за реконструкцию здания без соответствующего разрешения на 250 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, поводом для возбуждения административного дела послужила проверка, в ходе которой и вскрылся факт незаконной реконструкции. Кроме того, было выявлено, что строительные конструкции не соответствовали требованиям проектной документации.