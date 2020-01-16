Собственников иркутского делового центра «Олимп» обязали обеспечить безопасное расстояние между зданием и парковкой

Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Собственников делового центра «Олимп» в центре Иркутска обязали обеспечить безопасное противопожарное расстояние между зданием и парковкой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по результатам проверки, проведенной прокуратурой с привлечением специалиста ОНД и ПР Иркутска ГУ МЧС в Деловом центре «Олимп» выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. В связи с этим прокуратура города в Октябрьский районный суд Иркутска предъявила исковое заявление о понуждении собственников и управляющей компании делового центра устранить выявленные нарушения. Также ведомство настаивало на запрете деятельности «Олимпа» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Суд удовлетворил ходатайство.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответчиком большинство нарушений требований пожарной безопасности устранено в добровольном порядке, в связи с чем прокурором исковые требования были уточнены.

Решением суда исковое заявление прокурора города удовлетворено. На собственников возложена обязанность по обеспечению противопожарного расстояния от надземной автостоянки до здания центра в течение пяти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.