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Недвижимость
27.05.2018

Специалисты Росреестра проконсультируют жителей Приангарья по вопросам оформления земельных участков

Иркутская область, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - 29 мая с 8:00 до 17:00 специалисты Управления Росреестра по Иркутской области ответят на вопросы, касающиеся государственной регистрации прав, перехода прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и земельную долю.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в этот день звонки от жителей Иркутской области будут принимать начальник отдела регистрации недвижимости Юлия Степановна Грудинина (тел.: 8(3952) 450-171), заместители начальника отдела Ирина Николаевна Евсейчикова (тел.: 8 (3952) 450-127), Марина Юрьевна Копытина (тел.: 83952) 450-344), Елена Александровна Брензей (тел.: 8(3952) 450-163).

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