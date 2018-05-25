Специалисты Росреестра проконсультируют жителей Приангарья по вопросам оформления земельных участков

Иркутская область, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - 29 мая с 8:00 до 17:00 специалисты Управления Росреестра по Иркутской области ответят на вопросы, касающиеся государственной регистрации прав, перехода прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и земельную долю.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в этот день звонки от жителей Иркутской области будут принимать начальник отдела регистрации недвижимости Юлия Степановна Грудинина (тел.: 8(3952) 450-171), заместители начальника отдела Ирина Николаевна Евсейчикова (тел.: 8 (3952) 450-127), Марина Юрьевна Копытина (тел.: 83952) 450-344), Елена Александровна Брензей (тел.: 8(3952) 450-163).