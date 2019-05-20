Специалисты управления Росреестра расскажут жителям Приангарья об электронных закладных

Москва, 19.04.19 (ИА «Телеинформ»), - На портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик» появились объявления о сдаче в аренду и продаже офисов, гостиниц, торговых помещений, складов, гаражей, машино-мест и других объектов коммерческой и нежилой недвижимости, в том числе объектов коммерческой недвижимости, находящихся в залоге у Сбербанка.