|Недвижимость
|19.05.2019
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Специалисты управления Росреестра расскажут жителям Приангарья об электронных закладных
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Иркутск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - 23 мая управление Росреестра по Иркутской области проведет «горячую линию» на тему «Закладные. Особенности выдачи электронных закладных».
В этот день на вопросы граждан будут отвечать: заместитель начальника отдела регистрации недвижимости № 4 Алексей Петрович Дианов (тел. 8 (3952) 450-204), главные специалисты-эксперты отдела Яна Юрьевна Стаценко (тел. 8 (3952) 450-226), Александра Максимовна Беломестнова (тел. 8 (3952) 450-325), Елена Викторовна Туманова (тел. 8 (3952) 450-263), Светлана Игоревна Шадарова (тел. 8 (3952) 450-225), ведущий специалист-эксперт Анна Ивановна Яровая (тел. 8 (3952) 450-136).