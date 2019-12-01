Средняя цена приобретения помещений и машино-мест выросла в Иркутской области

Иркутская область, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным Управления Росреестра по Иркутской области, в октябре в регионе выросла средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи помещений и машино-мест, а средняя цена земельных участков уменьшилась.

Так, в октябре цена одного земельного участка в среднем составляла 539 тысяч рублей, помещения – 1,972 млн рублей, машино-места – 951 тысячу рублей. В сентябре земельные участки приобретались жителями региона в среднем за 651 тысячу рублей, помещения – 1,948 млн рублей, машино-места – 751 тысячу рублей.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик объекта недвижимого имущества.