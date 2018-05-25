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27.05.2018

Средняя цена приобретенных объектов недвижимости снизилась в апреле в Иркутской области

Иркутская область, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В апреле в регионе снизилась средняя цена приобретаемых по договорам купли-продажи машино-мест. По данным Управления Росреестра по Иркутской области в апреле одно машино-место покупалось в среднем за 681 тысяч рублей (в марте – за 774 тысяч).

Также в апреле в Иркутской области зарегистрирован рост средней цены приобретения помещений и сооружений. Так, в прошедшем месяце по договорам купли-продажи помещения приобретались в среднем за 1,943 млн рублей, сооружения – 1,461 млн рублей. В марте данные показатели были равны 1,684 млн и 1,214 млн соответственно.

Средняя цена приобретения земельных участков и зданий в апреле оказалась немного ниже, чем в марте. В прошедшем месяце земельные участки по договорам купли-продажи в Иркутской области покупались в среднем за 428 тысяч рублей (в марте – за 434 тысяч), здания – 1,42 млн руб. (1,423 млн рублей).

По договорам участия в долевом строительстве в апреле в Приангарье приобретались помещения и машино-места. Средняя стоимость приобретения одного объекта недвижимости составила 2,193 млн рублей и 1,122 млн рублей соответственно.

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