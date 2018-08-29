Срочный выкуп квартир: где можно быстро получить деньги за свою недвижимость?

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Порой жизнь подкидывает нам неожиданные сюрпризы, с которыми приходится справляться в срочном порядке. Нередко эти сюрпризы требуют достаточно крупных денежных вложений, но далеко не всегда такая сумма будет у нас под рукой. В этом случае надо действовать быстро, но как же поступить, если уже сейчас необходимо, например, продать квартиру, а покупатели так и не объявились? В подобных ситуациях может помочь риэлторская компания «Ритм города», которая занимается разноплановой работой с недвижимостью. Одна из услуг компании – срочный выкуп квартир – как раз рассчитана на возможность моментального предоставления крупной суммы денежных средств. В первую очередь фирма занимается выкупом 1- и 2-комнатных квартир в городе Иркутске. Сделка обычно проходит в несколько лёгких этапов. Для начала эксперт проведёт оценку объекта недвижимости, чтобы уточнить его цену. После этого можно будет договориться об окончательной стоимости жилья с сотрудниками фирмы, при этом цена должна устраивать обе стороны договора. В большинстве случаев она не выходит за рамки 80% от рыночной стоимости квартиры. А дальше дело остаётся за малым: в течение двух дней сотрудники «Ритма города» оформляют сделку, соблюдая все формальности и законы, а продающей стороне остаётся только подписать договор. На официальном сайте можно легко найти примерную стоимость выкупа жилья, чтобы сразу же оценить возможную прибыль. Важно отметить, что компания выкупает только 1- и 2-комнатные квартиры, которые не расположены на первом этаже и имеют выход на балкон. Если же вам требуется продать что-то более крупное: загородный участок или частный дом – следует обратиться к сотрудникам фирмы, ведь подобные запросы рассматриваются только в индивидуальном порядке. Конечно, при такой сделке стоимость жилплощади наверняка будет ниже представленной на рынке, но такой минус может быть с лихвой компенсирован неоспоримыми плюсами работы с риэлторской компанией. Во-первых, это срочность исполнения выкупа. Чтобы продать квартиру на сторонних сайтах недвижимости, порой придётся ждать месяцами, нередко даже снижая стоимость своего жилья, если потенциальные покупатели так и не будут найдены, а здесь весь процесс продажи может занять буквально несколько дней. Во-вторых, здесь вы можете работать с профессионалами своего дела, которые не будут придираться к мелочам, точно озвучив стоимость сделки на основе экспертной оценки. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков View the discussion thread.