ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Недвижимость
30.08.2018

Срочный выкуп квартир: где можно быстро получить деньги за свою недвижимость?

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Порой жизнь подкидывает нам неожиданные сюрпризы, с которыми приходится справляться в срочном порядке. Нередко эти сюрпризы требуют достаточно крупных денежных вложений, но далеко не всегда такая сумма будет у нас под рукой. В этом случае надо действовать быстро, но как же поступить, если уже сейчас необходимо, например, продать квартиру, а покупатели так и не объявились?

В подобных ситуациях может помочь риэлторская компания «Ритм города», которая занимается разноплановой работой с недвижимостью. Одна из услуг компании – срочный выкуп квартир – как раз рассчитана на возможность моментального предоставления крупной суммы денежных средств. В первую очередь фирма занимается выкупом 1- и 2-комнатных квартир в городе Иркутске.

Сделка обычно проходит в несколько лёгких этапов. Для начала эксперт проведёт оценку объекта недвижимости, чтобы уточнить его цену. После этого можно будет договориться об окончательной стоимости жилья с сотрудниками фирмы, при этом цена должна устраивать обе стороны договора. В большинстве случаев она не выходит за рамки 80% от рыночной стоимости квартиры. А дальше дело остаётся за малым: в течение двух дней сотрудники «Ритма города» оформляют сделку, соблюдая все формальности и законы, а продающей стороне остаётся только подписать договор.

На официальном сайте можно легко найти примерную стоимость выкупа жилья, чтобы сразу же оценить возможную прибыль. Важно отметить, что компания выкупает только 1- и 2-комнатные квартиры, которые не расположены на первом этаже и имеют выход на балкон. Если же вам требуется продать что-то более крупное: загородный участок или частный дом – следует обратиться к сотрудникам фирмы, ведь подобные запросы рассматриваются только в индивидуальном порядке.

Конечно, при такой сделке стоимость жилплощади наверняка будет ниже представленной на рынке, но такой минус может быть с лихвой компенсирован неоспоримыми плюсами работы с риэлторской компанией. Во-первых, это срочность исполнения выкупа. Чтобы продать квартиру на сторонних сайтах недвижимости, порой придётся ждать месяцами, нередко даже снижая стоимость своего жилья, если потенциальные покупатели так и не будут найдены, а здесь весь процесс продажи может занять буквально несколько дней. Во-вторых, здесь вы можете работать с профессионалами своего дела, которые не будут придираться к мелочам, точно озвучив стоимость сделки на основе экспертной оценки.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске