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02.09.2018

Стихийное кладбище домашних животных в Усолье-Сибирском будет ликвидировано

Усолье-Сибирское, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Стихийное кладбище домашних животных, расположенное за зданием администрации городского кладбища, будет ликвидировано в начале сентября, так как захоронения могут быть крайне опасными.

В останках животных могут быть инфекционные заболевания (лептоспироз, токсоплазмоз), венерические (хламидиоз) – и это далеко не полный список. Через почву бактерии попадают в воду, и под угрозой оказывается здоровье не только животных, но и людей.

Для того, чтобы избежать серьезных последствий, незаконные захоронения должны быть ликвидированы. Администрация Усолья-Сибирского обращается к гражданам, захоронивших своих домашних животных на участке за зданием администрации городского кладбища и сообщает о том, что с 4 сентября останки животных будут перезахоронены в скотомогильник.

Напомним, аналогичное кладбище домашних животных недавно было обнаружено под Ангарском. По результатам прокурорской проверки собственнику земли было выдано предписание о проведении восстановительных работ на нарушенном земельном участке в срок до 25 сентября текущего года.

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