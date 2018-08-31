|Недвижимость
|02.09.2018
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Стихийное кладбище домашних животных в Усолье-Сибирском будет ликвидировано
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Усолье-Сибирское, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Стихийное кладбище домашних животных, расположенное за зданием администрации городского кладбища, будет ликвидировано в начале сентября, так как захоронения могут быть крайне опасными.
В останках животных могут быть инфекционные заболевания (лептоспироз, токсоплазмоз), венерические (хламидиоз) – и это далеко не полный список. Через почву бактерии попадают в воду, и под угрозой оказывается здоровье не только животных, но и людей.
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