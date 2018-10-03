Строительный вестник Приангарья от 3 октября 2018 года

Сегодня в выпуске: • Власти Иркутска просят законодательно закрепить за регионом расходы на жильё для инвалидов-внеочередников • Росреестр Приангарья: до марта 2019 года строить жилые дома в садоводствах можно по упрощенному порядку • Росреестр Приангарья: при индивидуальной жилой застройке больше не нужны разрешения на строительство и ввод жилья • Еще одна деревянная усадьба передана в уставный капитал АРПИ для ремонта • В Баяндаевском районе построили три спортивных объекта • В «Байкальской гавани» намерены построить гостиницу за полмиллиарда рублей • Новый дом культуры собираются строить в Братском районе • В Иркутске реконструируют дом братьев Полутовых • До нового года в Качуге планируют сдать дом для медицинских работников • Депутатам думы Иркутска представили проект застройки территории во Втором Иркутске • В Ангарском городском округе увеличили зону жилой застройки • Сбербанком в Иркутске проведена первая сделка по покупке жилья без привлечения кредита банка • Тарифы на «коммуналку» в 2019 году повысят дважды • Лисихинский парк в Иркутске заканчивают благоустраивать • Многофункциональные стадионы оборудованы в школах Иркутска • В Братске затягивают сроки благоустройства сквера «Ангарские каскады» • Коллектив Тулюшкинского психоневрологического интерната стал победителем конкурса на лучший ландшафтный дизайн в Приангарье • В Иркутске модернизируют подстанции, питающие сети электротранспорта • В Иркутске на две недели закроют проезд по объездной у станции «Академическая» • На трассе А-331 «Вилюй» в Иркутской области построено восемь километров линий электроосвещения • В Иркутске зимой на улицах будет работать 130 единиц техники • Суд обязал власти отремонтировать центральную дорогу Кутулика • В Иркутской области завершен капитальный ремонт десятикилометрового участка трассы Р-255 «Сибирь» • Сергей Тен: вопрос строительства объездной Ново-Ленино – Университетский – Первомайский в Иркутске давно назрел • Казачинско-Ленский суд заставил мать-алкоголичку выделить детям доли в квартире • Лесной участок по Александровскому тракту незаконно отдали в частную собственность • Иркутянка засудила соседей за потопы в квартире • Житель Черемхово без спросу построил магазин на арендованной у мэрии земле • Прокуратура выявила нарушения в правовых актах администрации Братска о предоставлении субсидий по программе расселения • Администрацию Иркутского района суд обязал обеспечить теплом поселок Плишкино • В Братске через суд требуют закрыть от бомжей и подростков заброшенные здания
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