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Недвижимость
03.10.2018

Строительный вестник Приангарья от 3 октября 2018 года

Сегодня в выпуске:

•    Власти Иркутска просят законодательно закрепить за регионом расходы на жильё для инвалидов-внеочередников

•    Росреестр Приангарья: до марта 2019 года строить жилые дома в садоводствах можно по упрощенному порядку

•    Росреестр Приангарья: при индивидуальной жилой застройке больше не нужны разрешения на строительство и ввод жилья

•    Еще одна деревянная усадьба передана в уставный капитал АРПИ для ремонта

•    В Баяндаевском районе построили три спортивных объекта

•    В «Байкальской гавани» намерены построить гостиницу за полмиллиарда рублей

•    Новый дом культуры собираются строить в Братском районе

•    В Иркутске реконструируют дом братьев Полутовых

•    До нового года в Качуге планируют сдать дом для медицинских работников

•    Депутатам думы Иркутска представили проект застройки территории во Втором Иркутске

•    В Ангарском городском округе увеличили зону жилой застройки

•    Сбербанком в Иркутске проведена первая сделка по покупке жилья без привлечения кредита банка

•    Тарифы на «коммуналку» в 2019 году повысят дважды

•    Лисихинский парк в Иркутске заканчивают благоустраивать

•    Многофункциональные стадионы оборудованы в школах Иркутска

•    В Братске затягивают сроки благоустройства сквера «Ангарские каскады»

•    Коллектив Тулюшкинского психоневрологического интерната стал победителем конкурса на лучший ландшафтный дизайн в Приангарье

•    В Иркутске модернизируют подстанции, питающие сети электротранспорта

•    В Иркутске на две недели закроют проезд по объездной у станции «Академическая»

•    На трассе А-331 «Вилюй» в Иркутской области построено восемь километров линий электроосвещения

•    В Иркутске зимой на улицах будет работать 130 единиц техники

•    Суд обязал власти отремонтировать центральную дорогу Кутулика

•    В Иркутской области завершен капитальный ремонт десятикилометрового участка трассы Р-255 «Сибирь»

•    Сергей Тен: вопрос строительства объездной Ново-Ленино – Университетский – Первомайский в Иркутске давно назрел

•    Казачинско-Ленский суд заставил мать-алкоголичку выделить детям доли в квартире

•    Лесной участок по Александровскому тракту незаконно отдали в частную собственность

•    Иркутянка засудила соседей за потопы в квартире

•    Житель Черемхово без спросу построил магазин на арендованной у мэрии земле

•    Прокуратура выявила нарушения в правовых актах администрации Братска о предоставлении субсидий по программе расселения

•    Администрацию Иркутского района суд обязал обеспечить теплом поселок Плишкино

•    В Братске через суд требуют закрыть от бомжей и подростков заброшенные здания

Полный текст вестника - во вложении

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