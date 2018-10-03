Строительный вестник Приангарья от 3 октября 2018 года

Сегодня в выпуске:



• Власти Иркутска просят законодательно закрепить за регионом расходы на жильё для инвалидов-внеочередников



• Росреестр Приангарья: до марта 2019 года строить жилые дома в садоводствах можно по упрощенному порядку



• Росреестр Приангарья: при индивидуальной жилой застройке больше не нужны разрешения на строительство и ввод жилья



• Еще одна деревянная усадьба передана в уставный капитал АРПИ для ремонта



• В Баяндаевском районе построили три спортивных объекта



• В «Байкальской гавани» намерены построить гостиницу за полмиллиарда рублей



• Новый дом культуры собираются строить в Братском районе



• В Иркутске реконструируют дом братьев Полутовых



• До нового года в Качуге планируют сдать дом для медицинских работников



• Депутатам думы Иркутска представили проект застройки территории во Втором Иркутске



• В Ангарском городском округе увеличили зону жилой застройки



• Сбербанком в Иркутске проведена первая сделка по покупке жилья без привлечения кредита банка



• Тарифы на «коммуналку» в 2019 году повысят дважды



• Лисихинский парк в Иркутске заканчивают благоустраивать



• Многофункциональные стадионы оборудованы в школах Иркутска



• В Братске затягивают сроки благоустройства сквера «Ангарские каскады»



• Коллектив Тулюшкинского психоневрологического интерната стал победителем конкурса на лучший ландшафтный дизайн в Приангарье



• В Иркутске модернизируют подстанции, питающие сети электротранспорта



• В Иркутске на две недели закроют проезд по объездной у станции «Академическая»



• На трассе А-331 «Вилюй» в Иркутской области построено восемь километров линий электроосвещения



• В Иркутске зимой на улицах будет работать 130 единиц техники



• Суд обязал власти отремонтировать центральную дорогу Кутулика



• В Иркутской области завершен капитальный ремонт десятикилометрового участка трассы Р-255 «Сибирь»



• Сергей Тен: вопрос строительства объездной Ново-Ленино – Университетский – Первомайский в Иркутске давно назрел



• Казачинско-Ленский суд заставил мать-алкоголичку выделить детям доли в квартире



• Лесной участок по Александровскому тракту незаконно отдали в частную собственность



• Иркутянка засудила соседей за потопы в квартире



• Житель Черемхово без спросу построил магазин на арендованной у мэрии земле



• Прокуратура выявила нарушения в правовых актах администрации Братска о предоставлении субсидий по программе расселения



• Администрацию Иркутского района суд обязал обеспечить теплом поселок Плишкино



• В Братске через суд требуют закрыть от бомжей и подростков заброшенные здания Полный текст вестника - во вложении ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков иркутская область

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