|Недвижимость
|22.05.2018
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Строительство библиотеки имени Распутина в поселке Усть-Уда начнется уже в июне
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Усть-Удинский район, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Усть-Удинского района объявила электронный аукцион по выбору подрядчика для строительства здания библиотеки имени Валентина Распутина в поселке Усть-Уда. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 июня.
На строительство библиотеки планируется потратить 28 806 150 рублей из районного бюджета.
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