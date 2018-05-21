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Недвижимость
22.05.2018

Строительство библиотеки имени Распутина в поселке Усть-Уда начнется уже в июне

Усть-Удинский район, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Усть-Удинского района объявила электронный аукцион по выбору подрядчика для строительства здания библиотеки имени Валентина Распутина в поселке Усть-Уда. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 июня.

На строительство библиотеки планируется потратить 28 806 150 рублей из районного бюджета.

Работы будут производиться в два этапа: 1 этап - с 1 июня по 28 октября 2018 года (150 дней), 2 этап - с 1 марта по 28 июня 2019 года (120 дней).

Согласно проекту, библиотека имени В.Г. Распутина представляет собой одноэтажное здание с вестибюлем, гардеробом для читателей, многофункциональным залом, абонементами (взрослым и  детским), читальным залом, административными кабинетами, санузлами и техническими помещениями. В стоимость строительных работ также входит благоустройство прилегающей территории: оборудование парковки, устройство проездов и тротуаров, установка малых архитектурных форм и озеленение.

Аукцион в электронной форме пройдет 8 июня в 9:00 на площадке РТС-тендер.

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