Строительство дамб в пострадавших от наводнения районах Иркутской области планируется начать в июне

Иркутская область, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Оценка земельных участков для их выкупа под строительство берегозащитных сооружений начнется 6 мая. Ее проведут на площадках, где вскоре начнётся строительство дамб в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области.

Об этом главе региона Игорю Кобзеву сообщила исполняющая обязанности министра имущественных отношений Марина Быргазова.

В Тулуне предстоит оценить 216 земельных участков, в Нижнеудинске – 34, в посёлках Шелехово, Шиткино, Бирюса Тайшетского района – 125. При этом на значительной части участков находятся индивидуальные жилые дома, огороды и гаражи, а некоторые принадлежат коммерческим структурам.

Оценку земли и находящихся на ней объектов проведут специалисты экспертной организации. Затем будут оформлены выплаты или обмен участков на равноценные в тех же населенных пунктах, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Эту работу нужно повести максимально быстро. От неё зависит строительство защитных сооружений – дамб, которые не позволят повториться прошлогоднему наводнению. Я поручаю завершить оценку участков к 1 июня. Нужно поговорить с жителями, подобрать им другие участки взамен изымаемых. Начать возведение дамб нужно в июне, – сказал Игорь Кобзев.

Марина Быргазова отметила, что работа с собственниками уже начата. В Тулуне 25 человек готовы на обмен, они хотят получить участки в новых микрорайонах – Угольщиков и Березовой Роще. В Нижнеудинске согласие на обмен земельных участков дали 13 собственников. В Тайшетском районе эта работа начнётся в ближайшие дни.

В рамках рабочей поездки 4 мая Игорь Кобзев побывал в селах Талая и Соляная Тайшетского района. В этих пострадавших от прошлогоднего паводка населенных пунктах продолжаются работы по берегоукреплению.

По итогам ЧС прошлого года было принято решение по созданию инженерной защиты села Талая от затопления. В срок до 1 июня здесь должны завершиться аварийно-восстановительные работы, их стоимость – более 9 млн рублей. В настоящее время разрабатывается проектная документация на строительство инженерной защиты, на реализацию проекта потребуется 250 млн рублей. До 30 сентября планируется закончить проектные работы, до 20 декабря 2022 года – строительные.

В поселке Соляная после прошлогоднего наводнения осуществляется комплекс аварийно-восстановительных работ на существующих сооружениях, ведется расчистка русла реки Бирюса, запланирована реконструкция берегоукрепления. Срок окончания строительных работ – декабрь 2022 года.