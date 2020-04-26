Строительство нового медцентра на средства компании РУСАЛ началось в Шелехове

Шелехов, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – 25 апреля в Шелехове состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание нового медцентра. В первый камень стройки капсулу поместили врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ Олег Буц.

Послание, заключенное в капсулу, рассказывает о времени и обстоятельствах строительства нового центра. «Это происходит в трудное время, когда усилия всего мира объединены в борьбе с пандемией коронавируса. Мы смотрим в будущее и верим, что болезнь будет побеждена. А новое современное здание прослужит врачам и пациентам долгие годы», – в частности, говорится в документе.

Напомним, строительство ведется на территории больничного городка. Заказчиком проекта является Минздрав Иркутской области, инвестором – компания РУСАЛ.

– Для правительства региона поддержка и развитие сферы здравоохранения является приоритетом. Поэтому начало строительства нового медицинского центра – событие огромной важности. Мы обсуждали потребность строительства центров для лечения внебольничной пневмонии с промышленником и меценатом Олегом Дерипаской. И я дал поручение правительству найти инвесторов. В результате три медицинских учреждения будут построены компанией РУСАЛ. Это их вклад в борьбу с распространением пандемии, – сказал Игорь Кобзев.

Новый медицинский центр рассчитан на 60 пациентов. Он будет представлять собой 1-этажное строение общей площадью 3,4 тысяч кв.м. В здании оборудуют приемно-диагностическое отделение, лечебные боксы, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. В центре будут оснащены кабинет УЗИ и рентгенодиагностики, экстренные стерилизационная и лаборатория. В отделении реанимации и интенсивной терапии установят аппараты искусственной вентиляции легких.

Особое внимание уделят безопасности пациентов и медицинских работников: лечебные боксы будут иметь отдельные входы и автономную вентиляцию, а вход в реанимацию будет осуществляться через шлюз с подпором воздуха, исключающий воздушные перетоки.

– Центр будет сдан в третьем квартале текущего года. В строительстве используются быстровозводимые конструкции, что позволяет уложиться в такие сжатые сроки. Технология полностью соответствует всем требованиям надзорных органов в плане медицинской и инженерной безопасности. Медучреждение будет помогать спасать жизни и здоровье наших жителей, а после преодоления пандемии станет иммунологическим центром, – рассказал представитель инвестора, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Олег Буц.

Аналогичные центры строятся также еще в двух городах присутствия металлургической компании в регионе – в Тайшете и Братске, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.