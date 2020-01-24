Студенческие отряды поучаствуют в строительстве иркутского Центра по хоккею с мячом

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Студенческие отряды Иркутской области примут участие в работах по строительству Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал», где в марте-апреле этого года запланировано проведение Чемпиона мира по хоккею с мячом. Это предложение выдвинул врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба главы региона, его поддержали строители, представители вузов и ссузов, студенческих отрядов региона.

– Спортивный объект возводится в столице региона в кратчайшие сроки, эта арена станет главной при проведении предстоящего чемпионата мира по хоккею с мячом. Сейчас на строительной площадке работают 1200 человек. Предлагаю привлечь к работам студенческие отряды, чтобы ускорить темпы и сдать объект вовремя, – отметил врио главы региона.

На площадке уже работают студенты Иркутского национального исследовательского технического университета, но их количества недостаточно.

– Мы готовы принять еще 170 студентов с первого февраля разнорабочими. Труд будет оплачиваться, – рассказал представитель подрядной организации, главный инженер ООО «СДС-Строй» Евгений Галямов.

По поручению врио губернатора Иркутской области на днях будет создан штаб по работе на объекте стройотрядов, возглавит который исполняющий обязанности министра спорта региона Илья Резник.