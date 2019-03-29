Суд постановил снести турбазу «Байкалов острог» на Ольхоне

Ольхонский район, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд признал законными требования Ольхонского межрайонного природоохранного прокурора о необходимости сноса турбазы «Байкалов Острог» на острове Ольхон.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, 27 марта 2019 года судебная коллегия по гражданским делам Иркутского облсуда оставила без изменения решение низшей инстанции от 4 октября 2018 года.

Напомним, эксплуатация турбазы была приостановлена еще в 2017 году из-за того, что ее владелец – ООО «Сергит» – не разработал и не утвердил паспорта отходов, не получил разрешения на выбросы вредных веществ в воздух. Также организация не предоставляла государственную статистическую отчетность.

Речь идет о 20 двухэтажных жилых зданиях, 12 неэксплуатируемых двухэтажных постройках, администраторской, бане, бельевой, кухне, столовой, конференц-зале, спортзале, корпусах для персонала. Суд запретил их не только эксплуатировать, но и реконструировать, и совершать любые сделки по передаче прав пользования, владения, распоряжения.

Между тем, в августе прошлого года Ольхонский районный суд разрешил гостиничному комплексу до закрытия оказать туристам уже оплаченные услуги, чтобы не нарушать их права. Однако сам судебный запрет на ведение туристической деятельности остался обязательным к исполнению.