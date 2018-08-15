ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Недвижимость
16.08.2018

Суд признал разрешение на строительство дома в Листвянке незаконным

Иркутский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд признал незаконным разрешение на строительство индивидуального жилого дома в поселке Листвянка Иркутского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, районной прокуратурой в рамках регулярных проверок выявлены многочисленные факты нарушений градостроительного законодательства при выдаче разрешений на строительство и осуществления строительства объектов капитального строительства.

Иркутский районный суд 14 августа удовлетворил иск прокурора района о признании разрешения, выданного администрацией Листвянского муниципального образования, на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Листвянка, ул. Горького, 5, незаконным.

Документ был выдан в нарушение требований ФЗ «Об охране озера Байкал», постановления правительства РФ «Об утверждении видов деятельности запрещённых в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории».

Напомним, прокуратура подала в Иркутский районный суд иски с требованием снести незаконные гостиницы, которые возводятся в прибайкальском посёлке Листвянка. Также прокуроры требуют признать незаконными разрешения, выданные на строительство объектов.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске