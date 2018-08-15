Суд признал разрешение на строительство дома в Листвянке незаконным

Иркутский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд признал незаконным разрешение на строительство индивидуального жилого дома в поселке Листвянка Иркутского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, районной прокуратурой в рамках регулярных проверок выявлены многочисленные факты нарушений градостроительного законодательства при выдаче разрешений на строительство и осуществления строительства объектов капитального строительства.

Иркутский районный суд 14 августа удовлетворил иск прокурора района о признании разрешения, выданного администрацией Листвянского муниципального образования, на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Листвянка, ул. Горького, 5, незаконным.

Документ был выдан в нарушение требований ФЗ «Об охране озера Байкал», постановления правительства РФ «Об утверждении видов деятельности запрещённых в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории».

Напомним, прокуратура подала в Иркутский районный суд иски с требованием снести незаконные гостиницы, которые возводятся в прибайкальском посёлке Листвянка. Также прокуроры требуют признать незаконными разрешения, выданные на строительство объектов.